Venerdì 1 Dicembre 2023, 00:30

Travaglini assente per infortunio, Corrado squalificato e Capuano con un problema fisico da valutare. Per Cosenza, la Ternana potrebbe trovarsi di fronte alla necessità di schierare una difesa inedita e senza due dei giocatori che hanno fin qui dato certezze. Potrebbe essere, per Roberto Breda, la prima partita nella quale, da allenatore della Ternana, si può trovare a fronteggiare esigenze di formazioni dovute a problemi fisici e una squalifica. Fermo restando che la sicura assenza è quella di Niccolò Corrado fermato dal giudice sportivo, nella rifinitura all'antistadio l'allanatore dovrà valutare le condizioni degli altri due calciatori, ma ieri hanno ancora lavorato tutti e due a parte, così come a parte continua a lavorare l'attaccante Andrea Favilli ancora alle prese con l'affaticamento muscolare al retto femorale sinistro.

Riguardo a Marco Capuano, a tenere ancora in dubbio la presenza del difensore domani a Cosenza è un problema muscolare. Anche per lui, un affaticamento. In questo caso il muscolo interessato è quello del polpaccio destro. Christian Travaglini, invece, è indisponibile sicuramente. Si era fermato la settimana scorsa per una lesione muscolare al flessore della coscia destra e adesso sta facendo la riabilitazione post infortunio. Mancando Corrado e mancando anche Travaglini, Breda ha un problema sulla fascia sinistra. Molto probabile l'impiego da quella parte di Alessandro Celli. Quest'ultimo, impiegato quasi sempre nei tre centrali della difesa, è pur sempre un esterno mancino di ruolo e a Cosenza potrebbe ritrovare quella sua posizione. Ma non c'è solo lui, Da quella parte, Breda potrebbe avere teoricamente pure due possibilità alternative ulteriori. Una è quella di utilizzare lì Lorenzo Lucchesi, in grado con la sua duttilità di ricoprire ogni ruolo tra difesa centrale e fasce. L'altra è quella di Costantino Favasuli, spesso provato dal tecnico veneto come esterno a destra ma adattabile anche a sinistra. Con una di queste due soluzioni d'emergenza, Breda terrebbe Celli nel lotto dei centrali difensivi, nel caso in cui Capuano dovesse alzare bandiera bianca stamattina in allenamento. Nel reparto arretrato, quello nel quale si è più in attesa per conoscere le decisioni di Breda, scaldano i motori anche Fredrik Sørensen e Valerio Mantovani, entrambi poco utilizzati fino ad ora, al punto che qualcuno comincia ad ipotizzare persino una loro partenza nel mercato di gennaio.

Ultime prove, a porte chiuse, per la squadra da contrapporre al Cosenza. Si va ad affrontare una trasferta piuttosto complicata e allo stesso tempo delicata. In settimana il gruppo rossoverde, agli ordini di Breda e anche del preparatore atletico Donatello Matarangolo, ha ancora lavorato sull'intensità. L'obiettivo è diventare ogni settimana sempre più brillanti sul piano della corsa e, naturalmente, andare al San Vito Marulla con l'intenzione di mirare alla vittoria. Quella vittoria che fuori casa manca dall'ottobre 2022.