La Ternana pareggia a Brescia, rammarico per un gol annullato

BRESCIA-TERNANA 0-0

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera (18' st Van De Looi), Besaggio (1' st Bertagnoli); Bianchi (36' st Ferro), Galazzi (18' st Bjarnason); Moncini. A disp. Avella, Huard, Cartano, Papetti, Mangraviti, Fogliata. All. Maran

TERNANA (3-5-2): Vitali; Dalle Mura, Capuano (29' st Boloca), Lucchesi; Casasola, Luperini (42' st Faticanti), Amatucci, De Boer, Carboni (18' st Dionisi); Pereiro (18' st Distefano), Raimondo (18' st Favasuli). A disp. Franchi, Novelli, Zoia, Marginean, Labojko, Viviani, Pyyhtia, Favilli. All. Breda

ARBITRO: Bonacina di Bergamo

RETI:

NOTE: spettatori 5.328 (di cui 39 ospiti). Ammoniti Besaggio, Dionisi, Amatucci per gioco falloso. Angoli 8-4. Recupero tempo, pt 1’, st 4'. Prima dell'inizio della partita un minuto di silenzio in memoria del calciatore scomparso Mattia Giani.

Brescia - Termina in parità il match del Rigamonti, con la Ternana che in più di un'occasione è andata vicino al vantaggio.

Al 14' Bianchi entra in area di rigore e da posizione defilata calcia sul fondo. Al 27' dopo un intenso possesso palla da parte del Brescia, la Ternana prende coraggio e trova il gol con Luperini. L'azione è molto complessa, con i rossoverdi che per ben tre volte hanno calciato a distanza ravvicinata senza riuscire a metterla in rete. L'arbitro però, dopo un consulto al Var, decide di annullare il gol in quanto la palla non aveva superato del tutto la linea. Nel secondo tempo la Ternana prende campo, al 22' su calcio d'angolo ha una tripla occasione. Prima Dionisi di testa colpisce la traversa, poi Lucchesi con il piede debole liscia la palla che arriva sui piedi di Capuano, a porta sguarnita calcia ma viene contrastato da Bertagnoli che la mette in corner. Al 34' i rossoverdi riescono di nuovo a segnare, sempre con Luperini, ma l'arbitro annulla nuovamente il gol, questa volta per posizione di fuorigioco da parte di Distefano. La classifica resta invariata, in attesa della partita dello Spezia.