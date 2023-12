Sabato 2 Dicembre 2023, 08:45

La difesa tira un sospiro di sollievo, il centrocampo perde un pezzo. La situazione fisica della Ternana alla vigilia della partita con il Cosenza ha trovato questa conferma dal tecnico Roberto Breda, che chiede ora ai suoi di «dare una svolta» al campionato e torna a esibire l'arte mostrata 8 anni fa da "muro di gomma", davanti alle voci di mercato che cominciano a interessare di nuovo Salim Diakite e Niccolò Corrado e, stavolta, pure Cesar Falletti. Si gioca al San Vito - Marulla e la retroguardia recupera Marco Capuano, dopo l'affaticamento al polpaccio che lo ha tenuto fermo due giorni. «Ha fatto tutta la rifinitura. Poche ore prima della partita decidiamo se gioca», spiega il tecnico. Niente partita, invece, per il mediano Federico Viviani, fuori per un problema alla schiena. Indisponibile pure l'attaccante Andrea Favilli, non recuperato bene. «Nulla di serio - specifica Breda - ma, vista la sua situazione storica, meglio aspettare ancora qualche giorno». Mancano, poi, lo squalificato Niccolò Corrado e l'infortunato Christian Travaglini.

La Ternana dovrebbe riconfermarsi con gli stessi uomini di base visti con il Palermo e con Alessandro Celli al posto di Corrado. Celli appare favorito su Costantino Favasuli, pure lui in grado di coprire la corsia mancina. Nuove riconferme per Lorenzo Lucchesi (sorpresa difensiva delle ultime gare) e Kees De Boer che ha giocato bene a centrocampo domenica scorsa. Antonio Raimondo e Filippo Distefano dovrebbero riconfermarsi coppia d'attacco, in un reparto dove è convocato anche il Primavera Edoardo Della Salandra, 18 anni. Ternana pronta a puntare al massimo, a Cosenza. «E' il momento - dice Breda - di dare una svolta al campionato. Abbiamo un avversario difficile, reduce da una sconfitta. Ha tante potenzialità offensive, ma anche qualche caratteristica che può andare a nostro favore. Noi dobbiamo adesso far vedere enormi passi in avanti. In questo momento dobbiamo cominciare anche a gestire meglio le situazioni e gli episodi, sia in fase di possesso che in quella di non possesso. Intendo, segnare più gol e prenderne di meno, facendo un salto di qualità in efficacia».

Concentrazione e testa solo all campo. Anche se si avvicina gennaio e si comincia a parlare di mercato. Ma Breda getta acqua sul fuoco: «Ci sono persone preposte a questo, ma tra noi non ne abbiamo parlato. Io valuto i ragazzi nelle partite di dicembre. Mi aspetto risposte, ma anche numeri». Prova a blindare Falletti, in scadenza di contratto, nonostante si cominci a mormorare che sarebbe nel mirino di Cristiano Lucarelli a Catania: «Se è venuto a Terni in serie C, vuol dire che voleva tornare. E' un giocatore molto importante. Non sapevo che fosse in scadenza. Lui, ora, non pensa tanto al rinnovo, quanto a come risollevare la Ternana da questa situazione». Stessa cosa per altri, come i difensore Valerio Mantovani e Fredrik Sørensen, per i quali si parla di possibile addio. «In difesa - dice Breda - io ora ho cinque titolari. Sono importanti tutti, loro due compresi».

Probabile formazione Ternana: (3-4-1-2): Iannarilli; Diakite, Capuano, Lucchesi; Casasola, Labojko, De Boer, Celli; Falletti; Raimondo, Distefano. Allenatore: Breda.