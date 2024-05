Tragico incindente nel viterbese: muore ostetrica del Santa Maria

NARNI Primo maggio di sangue sulla Teverina. Grave incidente fra due auto. Morta ostetrica cinquantaquattrenne. Secondo una prima ricostruzione, la donna, L. P. residente a Narni, si stava recando insieme ai familiari a un pranzo nel viterbese. Per cause ancora da accertare la vettura su cui si trovava si è scontrata con un'altra auto.

Un impatto violentissimo che ha fatto ribaltare la macchina su cui viaggiava la donna facendola precipitare in un fosso.

Nell'urto, la cinquantaquattrenne è stata sbalzata fuori dall'abitacolo riportando lesioni gravissime. Inutili i tentativi dei sanitari di salvarla. Trasportata in codice rosso all'ospedale Belcolle di Viterbo, è deceduta poco dopo.

Ferita in modo grave anche la figlia della donna, attualmente ricoverata a Viterbo. Lievi le ferite riportate dagli altri occupanti del veicolo.

Una notizia piombata sulla comunità narnese, e non solo, come un macigno. La donna lavorava infatti come ostetrica all'ospedale Santa Maria di Terni ed era molto conosciuta.

Sui social decine i messaggi di cordoglio. Amici, concittadini e tante donne che l'hanno conosciuta quando hanno partorito.