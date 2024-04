Ternana, Favilli e Distefano regalano la vittoria a Cremona

CREMONESE-TERNANA 1-2

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Lochoshvili; Ghiglione (1' st Zanimacchia), Collocolo (19' st Coda), Majer (36' st Buonaiuto), Johnsen (1' st Pickel), Sernicola; Falletti (1' st Vazquez), Tsadjout. A disp. Livieri, Marrone, Ciofani, Afena-Gyan, Castagnetti, Abrego, Quagliata. All.Stroppa

TERNANA (3-5-2): Vitali; Dalle Mura, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini (36' st Labojko), Amatucci, Pyythia (19' st De Boer), Carboni (19' st Favasuli); Pereiro (29' st Raimondo), Favilli (19' st Distefano). A disp.Franchi, Novelli, Zoia, Boloca, Viviani, Dionisi. All. Breda.

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria

RETI: pt 13' Tsadjout, 17' Favilli; st 50' Distefano

NOTE: spettatori 8541 (di cui 220 ospiti). Ammoniti Collocolo, Pyyhtia, Pereiro, Casasola. Angoli 4-3 per la Cremonese. Recupero tempo pt 1', st 6'. Prima della partita un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della strage di Suviana.

Cremona - La Ternana torna a vincere e lo fa giocando una partita di qualità, come auspicava ieri in conferenza stampa Roberto Breda. Le due squadre partono subito forte, al primo minuto c'è un colpo di testa di Johnsen su cross di Collocolo, con bella parata in allungo di Vitali.

Dopo quattro minuti Amatucci imbuca per Favilli che calcia, con la palla che di rimpallo arriva a Pereiro che dal limite dell'area tira con la sfera che termina di poco sopra la traversa. Al 13' il vantaggio della Cremonese. Bellissima azione di Johnsen e Tsadjout che fraseggiano penetrando la difesa rossoverde, con quest'ultimo che segna l'1-0. Non tarda ad arrivare la risposta dei rossoverdi che trovano immediatamente il pareggio con Favilli che controlla e segna il primo gol stagionale, su passaggio filtrante di Pereiro. Da qui in poi la Cremonese prende coraggio e il protagonista assoluto diventa il portiere, ternano, Tommaso Vitali. Prima respinge un tiro di Majer, poi ipnotizza Falletti che si trovava solo davanti a lui in area di rigore, e ancora a dieci minuti dal termine del primo tempo para su Johnsen. Nella seconda frazione di gioco si abbassano i ritmi. Le uniche due occasioni sono della Ternana, prima con Luperini che spreca davanti a Saro, poi con Distefano che riceve palla da Favasuli, si gira, calcia e segna il vantaggio rossoverde ad un minuto dalla fine. Una vittoria di squadra, conquistata con grinta e determinazione.