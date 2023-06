Sabato 17 Giugno 2023, 08:45

Tutti a caccia di Massimo Gubbini, campione del Giotti. La Quintana del ritorno alla normalità sarà diversa. E lo sarà sia perché si lascia alle spalle la pandemia, sia perché in pista, per motivi diversi, non ci saranno due big del calibro di Luca Innocenzi (fermato da un anno di Daspo) e Lorenzo Paci (ha detto addio alla Giostra).

Il favorito è il campione in carica, Massimo Gubbini del Giotti, vincitore della Rivincita 2022. A ridosso vengono del campione uscente Daniele Scarponi del Contrastanga, Mattia Zannori dell’Ammanniti, Lorenzo Melosso del Badia e Alessandro Candelori del Morlupo. Mancano, ormai, poche ore alla “Giostra della Quintana” di questa sera, quando , finalmente sarà Quintana vera. Questi i binomi che scenderanno in Campo per sfidare, secondo l’ordine di partenza della prima tornata, il dio Marte: Cassero: Marco Diafaldi (sostituisce Luca Innocenzi) su Gungio; Giotti: Massimo Gubbini su Daytona Man; Morlupo: Alessandro Candelori su Franceschina; Badia: Lorenzo Melosso su Texas Cactus; Contrastanga: Daniele Scarponi su Temesvar; Pugilli: Nicholas Lionetti su Run To Me; Ammanniti: Mattia Zannori su Non succederà più; La Mora: Luca Morosini su You are My Boy; Spada: Tommaso Finestra su Romantic Walk; Croce Bianca: Pierluigi Chicchini su Sopran Hadley. Se non ci dovessero essere cambi dell’ultima ora in pista scenderanno sei cavalli che hanno già corso (Daytona Man, Franceschina, Texas Cactus, Temesvar, Non succederà più, Romantic Walk) e quattro esordienti (Gungio, Run To Me, You Are My Boy, Sopran Hadley). Per quanto riguarda invece i cavalieri il solo esordiente è Luca Morosini de La Mora.

L’albo d’oro dei rioni racconta che il rione Croce Bianca ha vinto 23 pali seguito da Contrastanga, 16; Cassero, Pugilli e Giotti 15; Morlupo 13; Ammanniti 12; Spada 7; Badia 5 e La Mora, 4. Ecco, invece, l’Albo d’oro Cavalieri: Paolo Giusti e Marcello formica 12 vittorie ciascuno; Paolo Margasini 11; Luca Innocenzi 10; Daniele Scarponi 9; Massimo Gubbini 8; Lorenzo Paci, Riccardo Conti e Fabio Cruciani 6 ciascuno; Gianluca Chicchini 5; Gianfranco Ricci 4; Pierluigi Chicchini 2, Lorenzo Melosso 1.

«Quella di questa sera – ha commentato il presidente della Quintana, Domenico Metelli – sancirà il ritorno alla normalità pre Covid. Non ci saranno, per motivi diversi, due big del calibro di Lorenzo Paci e Luca Innocenzi, ma è evidente a tutti il livello cui la Giostra è arrivata. E per questo – conclude – sarà comunque bella». Appuntamento, quindi, stasera dalle 21 con La Sfida.