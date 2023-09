Quintana di Foligno, ecco le pagelle della Rivincita. Finestra top, Palmieri flop. Promossi e bocciati

Sarà il caso che il dio Marte, dopo aver segnato con la penna rossa, rimetta in riga (e in regola) la gestione della partenza dei cavalieri. Uno ci ha lasciato tutto, altri erano da Var.

Finestra (Spada): lo chiamano Tommy Window. Ctrl+alt+ canc: in genere si fermava lì. Stavolta ha messo l’antivirus (leggi pilota automatico) e si è pappato tutti: neofiti, smargiassi e vecchi scarponi. Voto 10

Candelori (Morlupo): mi si nota di più se stravinco (come alla prima tornata) o se perdo di 7 centesimi? Ha scelto il modo peggiore per passare alla storia. Inosservato con gelo dai suoi, smoccolanti, alla fine. Voto 6,5

Spera (Pugilli): il ragazzo si farà. Anzi, è già maturo: tempo record in finale. Dormirà tra sette guanciali e sereno o guarderà la prima tornata corsa da postale di montagna e avrà l’incubo di un palio che poteva mettersi già in saccoccia? Voto 8

Zannori (Ammanniti): i Gagliardi lo hanno preso al posto di Finestra e già tanto basta per far tremare la taverna. Acuti finiti a inizio carriera poi la solita minestrina senza sale. Voto 6

Raponi (Giotti): veni, vidi...beccai. Eppure le prove. Eppure quel cavallo. Eppure le giustificazioni. Ma a quel punto, dai, non puoi lasciarlo appeso. Voto 5.5

Scarponi (Contrastanga): ci sarà un motivo se non vede palio dal 2016. Ieri lo ha ricordato a tutti con certosina precisione. Coerente e discendente, altro che furente. Voto 5

Morosini (La Mora): a giugno rimandato a settembre. A settembre rimandato a giugno: roba da cortocircuito. Voto 4,5

Chicchini (Croce Bianca): l’ha mirata (ehm) e ce l’ha fatta: bandierina e addio. Voto 4

Melosso (Badia): faccia da pistolero. Solo la faccia. Voto 3

Palmieri (Cassero): giustificazione garantita (e accettata), ma un giro per finta è da raccontare ai nipotini. Voto 2