Venerdì 25 Agosto 2023, 06:00

FOLIGNO - Quintana è rivoluzione cavalieri. Mancano poche settimane alla Giostra della Quintana de La Rivincita e ci sono diverse novità in materia di cambi di sella. Ad aprire l’elenco è il rione Giotti. Il cavaliere Massimo Gubbini, dopo l’incidente nel quale è rimasto coinvolto in prova, era stato sostituito da Andrea Leonardi. Una scelta, questa ultima, che nelle scorse ore a seguito di una riunione di consiglio rionale ha portato il Giotti, di fatto, ad esonerare Leonardi andando invece a puntare su Riccardo Raponi. L’altra casella da riempire è quella del rione Pugilli. Il portacolori Nicholas Lionetti, rimasto coinvolto in una brutta caduta nel corso della Quintana di Ascoli Piceno, sembrava aver ripreso e non a caso ha poi partecipato alla successiva Giostra all’Anello di Servigliano, sempre nelle Marche, dove però s’è ritirato dopo la prima tornata. Nelle scorse ore il rione Pugilli ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un post in cui si legge: «Con i migliori auguri di una pronta e definitiva guarigione per il nostro Moro Nicholas Lionetti, il Consiglio del Rione Pugilli comunicherà nelle prossime ore la propria decisione ufficiale sull’investitura del cavaliere di Giostra per l’edizione della Rivincita di Settembre 2023». La scelta, stando a quanto risulta a Il Messaggero, sarebbe caduta su Raoul Spera, uno degli “studenti” del Master cavalieri di Giostra. Anche il rione Cassero, stando a rumors, avrebbe pescato dal Master puntando sull’opzione Lorenzo Savini. Una scelta obbligata dovuta alla situazione di limbo in cui si trova il portacolori Luca Innocenzi. Quest’ultimo, in sede di prove ufficiali per la Quintana di giugno, era rimasto coinvolto in una rissa. Situazione che aveva portato alla sua denuncia, insieme agli altri coinvolti, all’emissione del Daspo da parte del questore, ad una sospensione comminata dalla Federazione Italiana Sport Equestri e da un’altra, reiterata mese per mese, dalla Commissione Giustizia e Disciplina dell’Ente Giostra della Quintana. Il Daspo è stato sospeso dal Tar e il Tribunale Federale della Fise ha revocato la sospensione. Ciò che resta in essere è la decisione della Disciplinare della Quintana con la sospensione che scadrà il 14 settembre, appena 3 giorni prima della Giostra della Quintana de La Rivincita. Il Cassero, quindi, in attesa dell’evoluzione della vicenda, avrebbe puntato su Lorenzo Savini 22enne cavaliere pescarese che dallo scorso anno, nella Quintana di Ascoli Piceno, difende i colori del Sestiere di Porta Maggiore. Ovviamente per Cassero, Pugilli e Giotti si attendono le conferme ufficiali relativamente ai cavalieri opzionati. Segnali importanti arrivano dal rione Croce Bianca. Pierluigi Chicchini, rimasto a sua volta coinvolto in una caduta in sede di prove ad Ascoli Piceno, sta ponendo in essere un importante percorso che ad oggi lo vede mantenere il suo posto in sella per il rione di via Butaroni.