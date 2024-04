Narni, Corsa all'Anello: è festa per tutta la città. Fino al 12 maggio eventi, mostre, cavalieri e osterie

NARNI Partita. La cinquantaseiesima edizione della Corsa all'Anello è ufficialmente cominciata. Da oggi fino al 12 maggio ogni vicolo, piazzetta, scorcio del centro storico di Narni sarà teatro di eventi, mostre, spettacoli e convegni. Non solo. Dame, soldati, prelati e cavalieri riporteranno l'intero comune alle atmosfere dell'anno domini 1371 in cui però lo spirito agonistico e la competizione sono quanto mai attuali. Tema di questa edizione la Terra, intesa come simbolo della materia primordiale che abbraccia la vita e la nutre, a cui saranno dedicati una serie di appuntamenti e percorsi. Sullo sfondo, ma non troppo, l'eterna sfida fra i terzieri, Mezule, Fraporta e Santa Maria, che come ogni anno si batteranno per portare a casa il bravio.

Come vuole la tradizione, la festa prenderà il via con l'annuncio del banditore a cavallo che oggi alle 17 farà il suo annuncio dalla loggia di piazza dei Priori.

Il 25 aprile a piazza dei Priori torna chef Max Mariola con un cooking show durante il quale presenterà la "amatriciana dell'anello". Il 27, 28 aprile e il 1 maggio andranno in scena le giornate medievali, il 2 maggio sarà la volta della tradizionale offerta dei ceri in cattedrale che farà da prologo alla giornata di San Giovenale, patrono della città. Il 3 maggio, la mattina si terranno la messa solenne in cattedrale e la processione per le vie del centro storico, mentre il pomeriggio la corsa storica in piazza dei Priori, un'anticipazione della corsa moderna che si terrà al Campo de li Giochi il 12. Mercoledì 8 maggio inizieranno le benedizioni dei cavalieri dei terzieri. Il primo sarà Fraporta nella chiesa di San Francesco, seguito giovedì 9 da Santa Maria nella chiesa di Santa Maria Impensole e il 10 da Mezule nella chiesa di Santa Margherita. Sabato 11 maggio per le vie della città si snoderà il corteo storico. In un centro storico illuminato esclusivamente dalla luce delle fiaccole, centinaia di figuranti ricreeranno la processione del 1371 dedicata al santo patrono. Giornata clou dei festeggiamenti, domenica 12 maggio quando al Campo de li Giochi si disputerà la Corsa all'Anello.

Competizione di cavalli e cavalieri nella quale i terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria si daranno battaglia per conquistare l’ambito "de anulo argenteo currendo", che negli stessi statuti viene indicato come il palio più importante e ambito, riservato ai migliori cavalieri del territorio che si contendevano cento soldi cortonesi cercando di infilare con una lancia un piccolo anello di ferro sospeso in aria.

A corollario del programma, spettacoli di gruppi danza, degli sbandieratori della città di Narni, esibizioni dei gruppi storici dei terzieri, mostre, spettacoli mercati e convegni. Anche quest'anno è disponibile l'app Corsa all’Anello. Uno strumento che consente di essere aggiornati in tempo reale sul programma, consultare news e visualizzare una mappa dettagliata della città e dei luoghi nei quali si svolgono gli eventi. C'è anche la possibilità di localizzare i parcheggi aperti durante tutta la durata della festa, le aree da cui partiranno delle navette gratuite verso il centro storico.