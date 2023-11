Narni, Corsa all'Anello 2024: fuori le date e gli eventi principali

NARNI Corsa all'Anello 2024, c'è il calendario. Dal 24 aprile al 12 maggio Narni torna nel Medioevo. Diciannove giorni di spettacoli, mostre, concerti, convegni, conferenze, eventi gastronomici, ricostruzioni di ambienti e giornate medievali per riportare la città al 1371 anno a cui fa riferimento l'intera rievocazione storica.

Fra gli eventi già in programma, quello del banditore che il 24 aprile sancirà l’inizio dei festeggiamenti con la lettura del bando per le vie della città, seguito dall’apertura dei tipici forni e delle osterie.

Oppure il 2 maggio quando si terrà l'offerta dei ceri in cattedrale, il 3 maggio con la messa, la processione per le vie della città e la corsa storica in piazza dei Priori.

L’8 maggio inizieranno le benedizioni dei cavalieri con il terziere Fraporta, seguito il 9 da Santa Maria e il 10 da Mezule.

Infine, sabato 11 maggio, il grande corteo storico, che si snoderà per le vie della città, farà da prologo alla Corsa all’Anello che si disputerà domenica 12 maggio al Campo de li giochi.

Per informazioni consultare il sito ufficiale www.corsallanello.it