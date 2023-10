Lunedì 9 Ottobre 2023, 08:14

FOLIGNO - E' entrato in pista per primo e, alla fine dei giochi, è risultato il migliore in pista. Si chiama Adalberto Rauco, 28 anni, ed è il cavaliere più bravo del corso Master Cavalieri di giostra che ieri al Campo de li Giochi della Giostra della Quintana, insieme ad altri cinque colleghi, ha disputato la prova finale del Master. Dei sei partecipanti in pista ne sono scesi solo cinque a causa della defezione di Davide Dimarti dovuta ad un piccolo problema per il suo cavallo che non gli ha così permesso la partecipazione alla prova. Gli altri quattro che hanno partecipato al test sono Aurelio Nencini, Paolo Palmieri (a settembre ha corso per il Cassero), Raul Spera (a settembre ha difeso i colori del Pugilli) e Lorenzo Savini (ingaggiato dal rione Croce Bianca per le Quintane 2024). “Giostrare su questa pista – ha detto Rauco a Il Messaggero – è una emozione grandissima. La Quintana di Foligno è la regina delle giostre e poter sfidare il simulacro del dio Marte è il sogno di tutti i cavalieri”. I binomi hanno avuto a disposizione due tornate ciascuno anche in caso di eventuali penalità od errori sui bersagli. Il diametro degli anelli sarà 5 centimetri e mezzo per antrambe le carriere. Al al Master hanno partecipato giovani cavalieri con un’adeguata preparazione tecnica di base conseguita in scuole affiliate Fise e che hanno voluto specializzarsi nel settore delle giostre di antico regime. La direzione tecnica del progetto è stata curata, anche per la seconda edizione, da Ranieri Campello, già olimpionico nella specialità del completo di equitazione e dall’ex cavaliere di giostra Lorenzo Paci.

Dopo l’estrazione dell’ordine di partenza, che è rimasto tale in entrambe le tornate i cavalieri sono scesi in pista secondo il seguente elenco: Adalberto Rauco, Aurelio Nencini, Lorenzo Savini, Paolo Palmieri e Raul Spera. Ecco l’esito della prima tornata; Rauco, 28 anni, in sella a Stay Safe Tonight percorso netto e tempo di 57.08; Nenncini, 26 anni, in sella a Fortemente, percorso netto, 56.98; Savini, 22 anni, in sella a Once Pons Time ha abbattuto una bandierina, 55.04; Palmieri, 28 anni, in sella a Born This Way, mancato il terzo anello, 56.28; Spera, 23 anni, percorso netto , 55.30. Si è passati, quindi, alla seconda e ultima tornata; Rauco, percorso netto, 56.68, tempo totale 1.53.76; Nencini, percorso netto, 57.19, totale 1.54.17; Savini, percorso netto, 55.22, totale 1.50.26; Palmieri, netto, 55.57, 1.51.85; Spera, mancato il terzo anello rimasto appeso alla statua della Quintana, 54.72, tempo totale 1.50.02. ecco la classifica finale dal primo al quinto posto: Adalberto Rauco, Aurelio Nencini, Lorenzo Savini, Raul Spera, Paolo Palmieri. Quella di ieri, come è stato evidente a tutti, non è stata soltanto la prova finale, una sorta per così dire di saggio, del Master Cavalieri. Perché al Campo de li Giochi è andata in scena anche una vera e propria analisi di quelli che potranno essere i cavalieri del futuro. Il Master è divenuto, infatti, il serbatoio dove la Quintana di Foligno può attingere in caso di necessità di ricambio generazionale. Ne sono una prova Raul Spera che per il Pugilli a settembre ha ottenuto un signor terzo posto compiendo anche il giro più veloce dell’edizione di Giostra e lo stesso Paolo Palmieri che ha difeso i colori del Cassero. A loro si aggiunge Lorenzo Savini che l’hanno prossimo vestirà la casacca del rione Croce Bianca. Sugli spalti c’erano anche tantissimi osservatori, non solo della Giostra di Foligno, e in diversi hanno anche preso appunti.