Narni, la Corsa all'Anello diventa un gioco da tavolo. Cavalli e cavalieri si sfidano sul tabellone

NARNI La Corsa all'Anello esce dal campo de li giochi e si corre sul tabellone. In arrivo "Giostre cavalleresche d'Italia", il nuovo gioco da tavolo in cui vestire gli abiti di un cavaliere e vincere il palio. L'appuntamento è per sabato 16 dicembre quando nelle sale del museo Multimedievale sarà presentato il gioco realizzato da Aldo Ghetti e Willer Giacomoni, ex cavaliere di giostra con 45 vittorie al suo attivo.

Il gioco, edito anche in lingua inglese, permette di interpretare il ruolo di cavaliere e di "correre" quattro giostre: quella del Niballo – Palio di Faenza, la Corsa all’anello di Narni, la Giostra cavalleresca di Sulmona ed una giostra “al Buratto o Saraceno”.

Il gioco è attualmente in vendita sul sito della casa editrice faentina White Line edizioni e acquistabile nella sede del Museo multimediale di Narni.