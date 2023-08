Martedì 15 Agosto 2023, 09:15 - Ultimo aggiornamento: 09:36

FOLIGNO - Una caduta in curva ha fatto sfumare, domenica, la vittoria al Palio dei Colombi di Amelia per il cavaliere folignate Luca Innocenzi che nella sua città difende i colori del Cassero. L’incidente, fortunatamente senza conseguenze sia per il cavaliere che per il destriero Princesse de Rio, è avvenuto in curva. In quel punto il binomio è finito in terra mentre era in corso l’ultimo scontro. Cavallo e cavaliere si sono rialzati subito ma sono rimasti senza punteggio. L’incidente ha spianato la strada al binomio che ha poi vinto il Palio dei Colombi. Quello di Innocenzi è il quarto incidente che coinvolge un cavaliere della Giostra della Quintana di Foligno. Il primo incidente è stato quello del folignate Pierluigi Chicchini (a Foligno per il Croce Bianca) durante le prove per la Quintana di Ascoli. Il cavaliere è in miglioramento e sta testando la cavalcatura. Poi il terribile incidente al Campo de li Giochi a Foligno di Massimo Gubbini, rimasto gravemente ferito, in sella al cavallo Ginger Beer deceduto in pista. Lo scenario di sposta alla Quintana di Ascoli Piceno dove il faentino Nicholas Lionetti (a Foligno per il Pugilli) che ha subito in gara una rovinosa caduta. Per lui trasferimento in ospedale e poi rapida ripresa, mentre il cavallo Look Amazing, vincitore per il Badia di una giostra con Lorenzo Melosso, è stato abbattuto a causa delle conseguenze patite. Segna, invece, un acuto, il terzo di fila, un altro dei protagonisti della Giostra della Quintana e cioè l’ascolano Lorenzo Melosso. Mentre in Umbria si correva il Palio dei Colombi, Melosso ha vinto il Palio di San Ginesio, in provincia di Macerata edizione speciale in occasione dei sessanta anni della rievocazione “Il ritorno degli esuli” ed oggi di nuovo in pista per la rivincita. Melosso aveva già vinto a Sulmona e nella sua Ascoli. Dopo il doppio impegno, quello di domenica e l’altro di oggi, Melosso è attesto domenica 20 a Servigliano, sempre nelle Marche, dove ritroverà due avversari e cioè Luca Innocenzi e Nicholas Lionetti. Tappa successiva sarà quella del 3 settembre a Valfabbrica dove si corre “Il palio della festa d’autunno” e poi il 17 settembre sarà la volta di Foligno con la Giostra della Quintana de La Rivincita. Un appuntamento, quest’ultimo, ancora tutto da scrivere. Non tanto per l’esito poiché sarà solo la pista a decretare chi sarà il vincitore. Quanto per capire chi sarà effettivamente in gara. Per Innocenzi è stata prorogata, infatti, la dalla Commissione Giustizia e Disciplina, la sospensione cautelare che scadrà il 14 settembre, appena 3 giorni prima della Giostra. C’è poi da attendere la questione Croce Bianca con Chicchini e pure quella del Pugilli con Lionetti. Le condizioni di entrambe i cavalieri sono in crescente miglioramento, ma per avere definitiva certezza sulla loro presenza si dovrà attendere l’ufficialità. Al posto di Massimo Gubbini giostrerà per il Giotti Andrea Leonardi.