Cambia l'allestimento del PalaTerni: sedie al posto delle gradinate

Ottimizzare l'esperienza degli spettatori e adattarsi alle mutevoli esigenze degli eventi. Questo l’obiettivo del nuovo allestimento interno del PalaTerni disposto da Umbria Forum.

Così le gradinate verranno escluse per gli spettacoli di dimensioni più ridotte e al loro posto verranno impiegate sedie che offriranno un comfort superiore e una maggiore flessibilità di disposizione in modo da realizzare un allestimento “teatrale” più intimo.

Le nuove disposizioni consentiranno una capacità variabile da ottocento a duemilatrecento posti a sedere, mentre la capienza massima sarà riservata per i grandi eventi che richiedono una maggiore partecipazione del pubblico, come ad esempio per lo sport o i concerti.

Il nuovo allestimento sarà utilizzato per lo spettacolo “Giulietta” con l’étoile Eleonora Abbagnato a cura di Daniele Cipriani, in programma l’11 maggio, ricreando per il pubblico la suggestione della platea di un teatro.

Sarà una rivisitazione, in modo nuovo ed inusuale, del mito di Giulietta, grazie alla fusione delle arti della musica, della danza e della poesia.

Marcos Madrigal e Alessandro Stella interpreteranno trascrizioni contemporanee per due pianoforti a gran coda.

I biglietti sono disponibili su vivatiket.it.