Eleonora Abbagnato ricorda Carla Fracci: «Era molto gentile, anche se a volte la infastidivo»

Venerdì 29 Marzo 2024, 08:10 - Ultimo aggiornamento: 09:11

Va in onda nella prima serata di venerdì 29 marzo su Rai3 e RaiPlay Eleonora Abbagnato – Una stella che danza, primo docufilm dedicato alla ballerina. Attraverso la camera di Irish Braschi, l’Etòile dell’Opéra de Paris e Direttrice del corpo di ballo e della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma è protagonista di un viaggio che mette al centro la forza ma anche la fatica della danza a partire dall’esperienza personale della danzatrice italiana. Una biografia video che ripercorre il passato, racconta il presente e guarda al sogno come motore di una vita. E si parte dalla Soirée d’adieux, l’ultimo spettacolo di Abbagnato nel celebre teatro parigino. Una serata speciale durante la quale emergono tutti i ricordi di una carriera di successo che si alternano armoniosamente tra di loro, tra live e memoir.



