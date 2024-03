Eleonora Abbagnato, stasera in tv “Una stella che Danza” il docufilm dedicato all'Étoile: nello spettacolo recita anche la figlia Julia

Passato, presente e futuro legati da un sogno: è questo il percorso raccontato in Una stella che Danza, il docufilm dedicato a Eleonora Abbagnato che sarà trasmesso stasera in tv, venerdì 29 marzo, su Rai 3. Diretto da Irish Braschi, "Eleonora Abbagnato - Una stella che danza" è un viaggio ricco di emozioni che mostra la potenza e la fatica della danza attraverso la storia di una delle più importanti icone del ballo, étoile dell’Opéra di Parigi e oggi direttrice del corpo di ballo e della Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma. Scopriamo le anticipazioni.

Eleonora Abbagnato, stasera in tv il docufilm dedicato all'Étoile

Una luce illumina una ballerina: è Eleonora Abbagnato, Étoile dell'Opera di Parigi, che sta per salire sul palco per il suo ultimo spettacolo, per la sua serata d'addio al celebre teatro parigino.

Inizia con questa immagine «Eleonora Abbagnato. Una stella che danza» il documentario che stasera in tv, venerdì 29 marzo sarà trasmesso, alle 21.20 su Rai 3. Partendo da quella serata emozionante, il documentario racconta arte, passione, libertà, emozioni e sogni di una ragazzina siciliana - la Abbagnato - che con determinazione li ha realizzati tutti, diventando una «etoile» internazionale e dimostrando che nessun sogno è impossibile.

La storia della ballerina

Attraverso il repertorio inedito dei ricordi della sua infanzia e dei suoi spettacoli, con le testimonianze di amici, parenti e compagni d'arte, ma anche dei grandi artisti con cui Eleonora ha collaborato, il documentario è un viaggio emozionante, che restituisce la potenza, la fatica e la magia della danza attraverso la storia dell' artista - prima Étoile italiana dell'Opéra di Parigi - fino alla Soirée d'adieux, coronamento di ventotto anni di brillante carriera.

La figlia Julia protagonista del film

E sempre durante il gioco tra presente e passato, le coreografie vengono eseguite anche dalla figlia Julia, che interpreta la Abbagnato da ragazzina. Julia, 11 anni, è la primogenita di Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti che sta seguendo le orme della mamma.

La coppia ha anche un altro figlio, Gabriel, nato nel 2015. In questo racconto intimo e personale, sviluppato come una sorta di dialogo con il pubblico, si inseriscono le voci e le testimonianze di amici e persone con cui Eleonora ha collaborato, come Vasco Rossi, Claudio Baglioni e Ficarra & Picone.