Eleonora Abbagnato, che è la figlia Julia Balzaretti? La passione per la danza e la somiglia innegabile con la mamma: la bambina protagonista del docufilm dedicato all'Ètoile

Ha soli 11 anni ma le idee molto chiare. Julia Balzaretti, figlia di Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti, segue le orme della mamma e da grande vuole fare la ballerina. Ha cominciato fin da quando era piccolissima a seguire la mamma a teatro per poi cominciare aprendere lezioni di danza. Con il passare degli anni Julia ha debuttato in scena a teatro con Eleonora Abbagnato. L’ultimo spettacolo a cui ha preso parte insieme alla madre è Giulietta. Una bambina prodigio che stasera vedremo in tv, su Rai 3 nello speciale dedicato ad Eleonora Abbagnato - Una stella che danza. Julia nel docufilm interpreterà infatti la mamma da bambina. Scopriamo dunque qualcosa in più su Julia Balzaretti.

Eleonora Abbagnato, stasera in tv “Una stella che Danza” il docufilm dedicato all'Étoile: nello spettacolo recita anche la figlia Julia

Julia Balzaretti, chi è la figlia di Eleonora Abbagnato

Julia Balzaretti è nata nel 2012 e attualmente ha 11 anni.

Gli studi e le passioni

Al momento studia al Teatro dell’Opera di Roma, ma ha anche molte altre passioni come la musica e la moda. La mamma ha raccontato al Corriere di Bologna: «Julia è nata in teatro. Ha qualcosa di speciale e artisticamente devo dire che è molto preparata. Conosce tutti i ballerini. In scena poi è molto bello perché è già molto professionale, non è una bambina che necessita di essere seguita, fa tutto da sola. Ha davvero un’attitudine da adulta che apprezzano anche i coreografi».

La somiglianza con la mamma

Eleonora e Julia hanno un rapporto molto speciale. Oltre alla somiglianza che è innegabile le due condividono il palco a teatro, e la madre ha raccontato che le sembra di rivedere proprio sé stessa da piccola. Le unisce un grande amore e la passione per la danza.