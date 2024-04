Al PalaTerni l'amore in tutte le sue sfaccettature con la ‘Giulietta’ Eleonora Abbagnato

Terni -

Eleonora Abbagnato, direttrice del corpo di ballo e della scuola di danza del teatro dell'Opera di Roma e già étoile dell'Opéra di Parigi, porta in scena al PalaTerni la “Giulietta” di Daniele Cipriani per Umbria Forum.

Lo spettacolo non è solo una rappresentazione tradizionale della storia di Giulietta e del suo Romeo. Qui, le arti della musica, della danza si fondono in un'esperienza multisensoriale che porta il pubblico in un viaggio attraverso il tempo e lo spazio. Non si tratta solo di raccontare una storia, assicurano gli organizzatori, ma di esplorare i temi universali dell'amore, della passione e della ricerca di pace.

Una delle innovazioni più intriganti dello spettacolo è l'uso della musica eseguita dal vivo da due virtuosi del pianoforte, Marcos Madrigal e Alessandro Stella.

“Giulietta” sarà danzata sull’ouverture-fantasia di Ciaikovsky. Eleonora Abbagnato e la figlia di 11 anni Julia Balzaretti danzeranno con i due coreografi e interpreti Simone Repele e Sasha Riva.

Ci saranno poi delle coreografie originali che esplorano il tema dell'amore in modo innovativo. Come la creazione di Uwe Scholz, coreografo tedesco di grande talento, che offre una visione intensa e profonda della passione attraverso il suo passo a due tratto dal balletto "Rosso e Nero".

Qui, Abbagnato e il suo partner, Michele Satriano (primo ballerino del teatro dell’Opera di Roma), si immergono nelle complesse sfumature dell'amore.

Attraverso la coreografia di Giorgio Mancini, intitolata "Peace & Rainbow Love", lo spettacolo celebra l'amore in tutte le sue forme, inclusi i rapporti tra persone dello stesso sesso.

Sei “Giulietti” e una “Giulietta” si fanno rappresentanti dei temperamenti umani, ognuno simboleggiato da un colore dell’iconica “Rainbow Flag: danzano Rebecca Bianchi (rosso - la vita), Simone Agrò (giallo - la luce), Mattia Tortora (verde - la natura), Gabriele Consoli (arancione - la salute), Ramon Agnelli (blu - la serenità), Michele Satriano (viola - lo spirito).

I biglietti sono disponibili on line su www.vivaticket.com e presso le rivendite Vivaticket in tutta Italia.