Al PalaTerni il messaggio d’amore di San Valentino con Abbagnato e Tosca

Venerdì 5 Aprile 2024, 14:53

Tutto pronto per la messa in scena dello spettacolo “Amores” che alle ore 20.30 di questa sera inaugurerà la programmazione degli spettacoli ideati da Umbria Forum per il nuovo complesso polifunzionale PalaTerni. L’evento vanta un cast che va da Eleonora Abbagnato già Étoile del teatro dell’Opera di Parigi insieme a sua figlia Julia Balzaretti accompagnate dalla scuola di danza del teatro dell’Opera di Roma a Sergio Bernal re del balletto spagnolo, dalla cantante Tosca con i suoi musicisti al danzatore aereo Nico Gattullo, dal narratore Edoardo Siravo alla squadra di ginnastica ritmica dell’Aeronautica militare ex Farfalle della squadra nazionale italiana. Tra i protagonisti della serata anche quaranta giovani ballerini delle scuole di danza di Terni. Nel video di Claudia Sensi gli interventi del direttore artistico Daniele Cipriani e il regista Luis Ernesto Doñas.