Ternana, diecimila euro di multa per la bomba carta

Dieci mila euro di multa. E' questa la sanzione inflitta dal Giudice sportivo di serie B alla Ternana per lo scoppio di un paio di petardi e tre fumogeni lanciati dai tifosi rossoverdi durante la partita con la Feralpisalò che si è disputata a Piacenza. Tifosi che tirano un sosprio di sollievo. Già perché durante lo scoppio della prima bomba carta, un addetto al campo era rimasto leggermente ferito, tanto da essere trasportato con la barella in ambulanza per essere medicato. Fortunatamente per l'uomo le conseguenze non sarebbero state gravi.

