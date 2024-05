Sabato 11 Maggio 2024, 17:39 - Ultimo aggiornamento: 17:41

GUARDEA Una sfida d'esperienza quella che si configura a Guardea in occasione del rinnovo dell'amministrazione comunale. In campo Giampiero Lattanzi, sindaco uscente e ex presidente della provincia di Terni (dal 2017 al 2021) e Alfredo De Sio, protagonista del centrodestra a livello regionale e nazionale con Fratelli d'Italia.

Lista Insieme per Guardea

Candidato sindaco Alfredo De Sio

Candidati consiglieri: Matteo Castrica, Roberta D’ambrosio, Giacomo Di Clemente, Alessandro Fiocchetti, Romina Massarelli, Riccardo Micheloni, Manuel Muzi, Mario Neri, Marco Rosati, Giuseppe Rossini

Lista Per Guardea. Costruire il futuro

Candidato sindaco Giampiero Lattanzi

Candidati consiglieri: Daniele Bernardini, Sauro Costa, Fabio Innocenzi, Modesto Innocenzi, Katia Liberti, Sofia Monetini, Mauro Provenzani, Eleonora Sofia Rossi, Simone Secondi, Angela Varasi