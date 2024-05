Alla Ternana non basta la vittoria, giocherà i playout con il Bari

FERALPISALO' - TERNANA 0-1

FERALPISALO' (3-5-2): Pizzignacco; Pilati, Ceppitelli, Bergonzi; Letizia, Giudici (19' st Pietrelli), Denis (37' st Fiordilino), Kourfalidis (37' st Zennaro), Felic (43' st Attys); Dubickas (1' st Compagnon), La Mantia. A disp. Liverani, Volpe, Sina. All: Zaffaroni

TERNANA (3-5-2): Vitali; Boloca (30' st Sorensen), Dalle Mura, Lucchesi; Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti (12' st De Boer), Carboni (12' st Dionisi); Pereiro (30' st Raimondo), Distefano (37' st Zoia). A disp. Iannarilli, Franchi, Bonugli, Ferrara, Viviani, N'Guessan. All: Breda

ARBITRO: Dionisi de L'Aquila

RETI: pt' 25 Distefano

NOTE: Spettatori ospiti 1360. Ammoniti Amatucci, Faticanti, Lucchesi per gioco falloso. Angoli 8-6 per la Feralpisalò. Recupero tempo, pt 0', st 5'. Prima della partita osservato un minuto di silenzio per le vittime di Casteldaccia.

Piacenza - La Ternana vince a Piacenza ma non basta e per salvarsi sarà costretta a passare per i playout. Al 14' una conclusione pericolosa di Luperini viene deviata in corner da un difensore.

Al 25' il gol del vantaggio rossoverde. Amatucci lancia spledidamente Distefano che supera in velocità i centrali della FeralpiSalò e davanti a Pizzignacco di sinistro segna l'1-0. Passano pochi minuti e i rossoverdi vanno vicino al raddoppio con Luperini che vede Distefano che supera due giocatori e poi l'appoggia a Pereiro, l'attaccante trova Carboni che solo davanti al portiere viene anticipato in out. Al 39' il primo squillo della squadra di casa con Pilati che in elevazione su corner anticipa tutti con la palla che termina sopra la traversa. Nel secondo tempo la Ternana si spegne e non riesce a chiudere la partita, con la FeralpiSalò che prende fiducia e in più di un'occasione va vicina al vantaggio. Dopo due minuti Giudici colpisce un palo. Poi con Felici ha altre due occasioni importanti, mentre i rossoverdi non calciano più verso la porta avversaria. Lo Spezia nel frattempo vince in rimonta contro il Venezia, quindi i rossoverdi si giocheranno la salvezza contro il Bari nella doppia sfida di giovedì 16 e giovedì 23, con la seconda che si giocherà al Liberati.