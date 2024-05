Islanda? Norvegia? No, Torre Maggiore: l'aurora boreale vista da Terni

Terni- "Islanda? Norvegia? No, Torre Maggiore!"- così i social inondati da foto dell'aurora boreale avvistata in diverse aree dell'Italia centro-settentrionale nella serata di venerdì 10 maggio. Tra queste c'è Terni.

Sono molte le persone che si sono recate a Sant’Erasmo, sui monti della città, per avere una visione più ampia e indisturbata del fenomeno. Ed ecco che il cielo si è tinto di rosso e delle sue sfumature fino al viola.

Un fenomeno eccezionale quello cui alcuni hanno avuto la fortuna di assistere ieri sera, dovuto a una tempesta geotermica molto intensa che l’ha resa visibile entro il 50esimo parallelo.

"Una tempesta geomagnetica di questa importanza non si vedeva dal 2003 e nelle ultime settimane l’attività del Sole è aumentata"- commentano gli esperti.

E per chi se la fosse persa, la speranza che l'episodio si ripeta si riaccende per la sera di sabato. Secondo alcune previsioni, la tempesta solare proseguirà per tutto il fine settimana. Occhi al cielo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA