Terni. Si schianta contro l'auto della scuola guida, grave centauro

Terni Incidente stradale questa mattina intorno alle 9,30 lungo la strada Marattana, nei pressi della rotonda che porta alla sede di Confartigianato. Una motocicletta Ducati con in sella un uomo si è schiantata contro una Citroen C3 di una scuola guida. Il motociclista, del quale non sono state rese note le generalità, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria. Sul posto i vigili urbani per verificare la dinamica dell'incidente.