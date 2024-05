Terni, Issa realizza il suo sogno e torna in Senegal per ristrutturare la scuola del suo villaggio: "E' solo l'inizio di un grande progetto"

Terni- Il suo sogno è stato sempre quello di lavorare con le organizzazioni internazionali per poter aiutare le persone povere e sostenere i bambini e i ragazzi che sono stati meno fortunati di lui.

Issa Ibrahima Baldé, 22 anni, senegalese, è arrivato a Terni anni fa come minore non accompagnato, dove è stato accolto nella struttura dell’Arci a Ferentillo.

Da quel giorno Issa ha iniziato un percorso fatto di impegno e di studio sempre con il pensiero rivolto ai suoi fratelli rimasti nel piccolo villaggio africano.

"Prima di venire a Terni ho vissuto due anni in un centro d’accoglienza del perugino ma non sapevo una parola in italiano. Quando sono arrivato a Ferentillo gli operatori hanno visto che apprendevo velocemente e mi hanno iscritto alla terza media e poi ai corsi di formazione professionale. Ho continuato a studiare, mentre lavoravo per potermi mantenere, ma sono convinto che la scuola può cambiare davvero la vita”- racconta Issa.

Ed è per questo che da tempo, tra studio e lavoro, prima come cameriere in un ristorante del centro e ora come oss in una struttura privata, si è messo all’opera per raccogliere materiale scolastico e fondi da inviare al suo paese. Non solo, dallo scorso anno è riuscito, grazie all’aiuto della Ternana e dell’ex allenatore Lucarelli, a raccogliere anche materiale sportivo, come i palloni da calcio. “Ho ricevuto supporto da parte di tante persone e attività. Ho raccolto il materiale scolastico per tutti i ragazzi dai 13 ai 20 anni del mio villaggio e per me questo vuol dire tanto- dice. Un bambino che legge sarà un adulto che pensa”.

E adesso il suo sogno sembra farsi sempre più grande e concreto. A fine maggio, finalmente, sarà Issa stesso a partire per il Senegal e consegnare quanto ha raccolto e sta continuando a raccogliere. Non solo, il progetto comprende la ristrutturazione della scuola del suo villaggio, ormai fatiscente. “Sono riuscito a coinvolgere un’associazione di Cosenza, La terra di Piero, partiranno con me e dei volontari ternani. Il container con il materiale necessario è pronto e per me è una soddisfazione enorme- spiega Issa. Ho grandi aspettative perché solo vedendo da vicino la realtà di quei posti capiranno il bisogno di aiutare e potremo fare molte cose. La scuola è solo l’inizio. Nei prossimi giorni, intanto, stiamo cercando di organizzare un’iniziativa a Terni per raccogliere qualche fondo per la pavimentazione della struttura che è distrutta, probabilmente un aperitivo. Abbiamo bisogno di un grande sostegno, spero nella partecipazione di tante persone”- conclude.

