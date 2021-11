Gf Vip, Manila Nazzaro prende la parola e Sonia Bruganelli sbotta: «Che noia». La gaffe dell'opinionista

Soleil Sorge anche stasera è la preferita del pubblico, ma le regole del giocano cambiano. Non ci saranno più gli immuni, o meglio: la preferita al televoto deciderà chi sarà l'intoccabile. E oggi sarà quindi Soleil a dover decidere. potrà tenere l'immunità per se oppure donarla a un'altra donna. A essere votabili stasera infatti nella casa del Gf Vip saranno solo le donne. Dopo aver ringraziato tutti i fan che l'hanno vtata commossa, l'influencer prende la sua decisione. «Manila Nazzaro». Ecco il nome della vip che Soleil decide di non mandare alla votazione. «Quando posso far del bene per qualcuno davvero, lo faccio».

Gf Vip, la gaffe di Sonia Bruganelli

L'ex Miss Italia si alza per abbracciare la sua compagna d'avventura e vuole dire due cose: «Io sono contenta di non essermi mai fermata all'apparenza con lei, di non essermi mai fermata alle sue risposte...» ma mentre Manila parla l'inquadratura della telecamera si sposta e viene inquadrato lo studio. Un primo piano di Sonia Bruganelli. «Ma che pa**e». Dice questo Sonia che era certa di avere il microfono spento ma pensava di non essere ripresa. Appena si è accorta della gaffe la moglie di paolo bonolis si copre la faccia e prova a nascondersi ma Alfonso Signorini non poteva far finta di nulla e mentre la nazzaro continuava a parlare la interrompe: «Scusa Manila ma devo fermarti perchè qui in studio c'è chi freme per dire la sua. Sonia ha appena detto "che pa**e"».

La reazione di Manila

Manila ci resta male e cerca di sorridere ma poi Sonia si spiega, provando a migliorre la sua posizione: «Si che noia il fatto che dovete sempre tradurre tutto. Non c'è bisogno....Ma lo capisco che questo è un mio limite»

A questo punto la vippona dimostra tutta la sua intelligenza: «È dal '99 che non facevo un dicscorso capisci ci tenevo». Ci scherza su alludendo al suo "discorso" fatto a Miss italia.