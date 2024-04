Terra Amara, stasera (a sorpresa) una doppia puntata: Abdulkadir e Hakan minacciati da Hamran, chi è?

Dopo vari cambi di palinsesto stasera in tv, giovedì 25 aprile alle 21.40 su Canale 5 torna Terra Amara. La soap opera turca che ha conquistato anche il pubblico italiano prosegue con la sua messa in onda due volte a settimana: la domenica dalle 14.30 alle 16.30 e il venerdì in prima serata. Ma stasera Mediaset, nel giorno della Festa della Liberazione, propone al posto de L'Isola dei Famosi 2024 una puntata speciale di Terra Amara (che tornerà anche domani 26 aprile), scopriamo dunque le anticipazioni.

Terra Amara, le anticipazioni di stasera

Vahap rivela ad Abdulkadir che Colak ha solo finto di sposare Betul.

Colak non paga le sue braccianti e Zuleyha le risarcisce ma pensa con Friket a come poterle aiutarle. Colak a sua volta cerca di convincere le braccianti di Zuleyha a raccogliere le sue arance ma le donne, informate di come Colak aveva trattato le altre, si ribellano. Hakan e Abdulkadir pensano che l'unica soluzione sia uccidere l'uomo che li minaccia. Sermin e Betul, ormai senza un tetto, vivono da Vahap, che le tratta come se fossero al suo servizio. Betul non vuole prendere ordini da lui, ma la madre cerca di convincerla a stare al gioco. Nel frattempo, alla tenuta, Cevriye continua a cercare di conquistare Gaffur, che però non sembra interessato. Zuleyha, che ha scoperto che Colak dà alle braccianti donne uno stipendio più basso, decide di istituire un fondo di solidarietà e inizia una battaglia per la parità salariale.