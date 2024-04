Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (giovedì 25 aprile): la proposta spiazzante di Clara a Eduardo

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni ufficiali e i dettagli su cosa succederà oggi, giovedì 25 aprile. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera

Eduardo, in carcere, sembra ormai deciso ad entrare nel programma di protezione riservato ai collaboratori di giustizia.

L'arrivo a sorpresa di Alice getterà un po’ di scompiglio in casa Ferri e rischierà anche di rompere gli equilibri e di incrinare il rapporto di Roberto e Marina con Ida. In occasione della ricorrenza del 25 aprile, la Festa della Liberazione, Michele parlerà in radio dei valori fondativi della Repubblica Italiana.