Gf Vip, Alex Belli tranquillizza Delia su Soleil: «Solo amici». Aldo Montano non gli crede: «Avrà i suoi accordi con la moglie»

Martedì 2 Novembre 2021, 00:07 - Ultimo aggiornamento: 00:11

La festa di Halloween di ieri sera ha dato risvolti inaspettati nella casa del Gf Vip. Comincia così la puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini con l'aiuto di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Nonostante il trucco e i travestimenti indosso il bacio tra Soleil e Alex non è passato inosservato a nessuno, men che meno alla moglie di Alex Belli, Delia Duran. «Amore mio sei entrato nella casa per dimostrare la persona che sei e l’hai fatto: con i tuoi punti di forza, le tue debolezze, i tuoi hobby e la tua voglia di far sorridere ti hanno fatto apprezzare da tutti. Hai parlato di me di noi mille volte facendo sapere a tutta l’Italia quanto ci amiamo e che tipo di persona sono. Felice e orgogliosa del mio uomo che confessava la nostra vita privata davanti a milioni di italiani. So con estrema certezza che il Gf per te è un gioco, un’esperienza di vita è proprio la nostra complicità ci ha portato a decidere che dovevi farla. Ma quello che accade nella casa sei tu a deciderlo e vedo un comportamento che va al di là del gioco. Sei responsabile delle tue azioni è proprio per questo amore mio ti dico che sono estremamente delusa e ferita perché quello che stai facendo vedere è una mancanza di rispetto verso la mia persona e verso tutta quella gente che come me credeva in te difendendoti anche quando eri indifendibile... È vero che siamo esseri umani Alex e possiamo sbagliare ma questo non significa perseverare. Sinceramente non avrei mai penato di dover arrivare a questo. Se il nostro destino è quello di continuare a camminare insieme torna ad essere l'Alex che tutti conosciamo».

Gf Vip, Delia Duran richiama all'ordine Alex Belli dopo il bacio con Soleil: «Se vuoi stare con me, torna in te»

Gf Vip, la reazione di Delia

Parole dure ma giustificabili. L'attore infatti è ormai sempre più vicino all'influencer e tra carezze e baci sul collo (ma anche sulle labbra) le ore nel loft di Cinecittà trascorrono serenamente per i gieffini. Ma non è lo stesso per chi è fuori dalla casa. E dopo quindici puntate Delia Duran appare sui social per richiamare all'ordine il marito, finalmente. La moglie di Alex non è proprio contenta del flirt che sta nascendo tra il marito e Soleil Sorge.

Gf Vip, la richiesta hot di Delia Duran: «Fatemi entrare mio marito ha bisogno fisicamente di me»

Si parte da un video nel confessionale in cui si vedono the best moment dei due e sembrano una coppia, anzi forse di più. «C'è un grande feeling l'ho conosciuta 5 anni fa a un evento e quando l'ho vista arrivare ho visto solo lei c'è una chimica pazzesca abbiamo tante cose in comune e tutte le cose che noi facciamo sono sincere». E poi per un attimo Alex si ricorda di avere una moglie fuori: «Io posso comportarmi così perchè a casa ho una donna intelligente che sa chi sono», ma poi l'attore aggiunge: «Se fossi stato single sicuramente ci avrei provato».

Delia Duran: ecco chi è la moglie di Alex Belli

Alex legge la lettera

Ma la lettera bomba arriva nella casa e il volto di Alex che fino a poco fa era strafottente ora diventa teso. Anche Soleil diventa rossa e trattiene le lacrime. «La percezione dall'esterno è sempre diversa. Amoremio mio stai tranquilla perchè tra me e Soleil c'è solo amicizia, valuta tutto quello che vedi con molta attenzione perchè in verità c'è solo amicizia».

Gf Vip, Olga Plachina e le parole per Aldo Montano: «Vai avanti così e divertiti anche con le ragazze, ma stai attento...»

I dubbi di Montano

Aldo Montano interviene interpellato da Alfonso Signorini: «Io vengo qua da uomo sposato e mi comporto in maniera completamente diversa da Alex ma evidentemente lui ha accordi con lei diversi da quelli che io con Olga»