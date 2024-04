Splendida Cornice, gli ospiti stasera in tv di Geppi Cucciari: da Piero Pelù a Valeria Solarino e Filippo Nigro

Splendida cornice, torna stasera in tv giovedì 25 aprile alle 21.25 su Rai 3. Tutto può essere cultura, dipende da come la usi è questa la premessa dello show di Geppi Cucciari che mixa conoscenza con attualità e comicità. Vediamo dunque le anticipazioni e gli ospiti di stasera.

Uomini e Donne si ferma, stop anche ad Amici 23 e Isola dei Famosi 2024, palinsesto stravolto su Canale 5 oggi (25 aprile): cosa succede a Mediaset

Splendida cornice, gli ospiti di stasera

Come in ogni puntata, tanti saranno gli ospiti coinvolti tra cui Piero Pelù con il suo novo singolo dal titolo “Maledetto cuore”, la cantautrice Margherita Carducci in arte Ditonellapiaga, Valeria Solarino, Filippo Nigro e Federica Fracassi.