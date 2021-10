Gf Vip, l'addio di Greta a Gianmaria: «Ha tradito prima di tutti se stesso». E Sonia va contro Sophie

Martedì 19 Ottobre 2021, 00:39

Il più confuso della casa del Gf Vip è sicuramente Gianmaria Antinolfi. Combattuto tra Soleil Sorge, Greta Mastroianni e Sophie Codegoni. La prima la sua ex, la seconda la sua fidanzata lasciata fuori dalla casa e la terza l'ultima fiamma dell'imprenditore. I dubbi hanno caratterizzato il percorso di Gianmaria dentro la casa più spiata di tutta Italia e dopo 1 mese di centrifugati vari Antinolfi sembrava aver trovato la strada: la sua scelta era Sophie. peccato che la ex di Uomini e Donne poi gli ha dato un due di picche. Ora a tornare sull'argomento ci ha pensato Alfonso Signorini. Tutti nelle camere e la modella e l'imprenditore in salone a guardare un video che riassume questi 100 giorni e un po' dentro la casa del Grande Fratello Vip. «Secondo me Sophie è stata chiara, non ti sta chiudendo una porta in faccia ti sta dicendo che ha bisogno di vedere cosa accade», cerca di rassicurare così Alfonso all'imprenditoe partenopeo.

Gf Vip, Gianmaria fa la dichiarazione a Sophie e lei lo scarica: «Mi spiace averlo illuso». La reazione della ex

Gf Vip, l'intervista di Greta

Non è rimasta certo a guardare Greta Mastroianni. La fidanzata di ginamaria, lasciata in diretta nazionale, ha confidato i suoi pensieri al settimanale Chi: «Se Gianmaria mi potesse sentire non farebbe quello che ha fatto sta andando contro i suoi principi ha tradito pima di tutti se stesso. Non mi sono mai sentita la sua fidanzata ma sappiamo cosa ha passato. Se Soleil gli avesse dato una possibilità lui se la sarebbe presa. E se non fosse entrato nella casa noi saremo stati insieme».

Gf Vip, Gianmaria lascia Greta in diretta e si dichiara a Sophie: «Si può scappare da tutto ma non da se stessi»

Sonia contro Sophie

Poi Alfonso chiama ovviamente Soleil nel salone. L'influencer arriva con il solito pacchetto di patatine orgogliosa di poter dire la sua. «Sophie sta giocando, sta cercando di farsi corteggiare da Gianmaria per andare avanti più a lungo qua dentro». Entra a gamba tesa anche Sonia Bruganelli contro la modella: «Sophie mi sembra una Soleil che non ce la fa»

Gf Vip, Raffella contro Soleil ma Adriana la difende: «Sono tutte contro lei perché è la regina e vogliono farle scacco matto»