Stasera in tv "Quasi Orfano", su Rai 1 la commedia con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini: trama e cast

Stasera in tv, giovedì 25 aprile, su Rai 1 alle 21.30 andrà in onda Quasi Orfano. Umberto Carteni dirige una commedia, remake del film francese "Ti presento i tuoi", che contrappone, ancora una volta, personaggi del Sud e del Nord Italia. In un cast capeggiato da Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini, trovano spazio anche presenze più singolari, come Adriano Pappalardo ed Ema Stokholma.

Quasi Orfano, la trama

Valentino Tarocco ha abbandonato la Puglia per inventarsi una nuova vita a Milano, dove è diventato un famoso designer (di oggetti scomodi e poco pratici) dal nome Vale Rocco.

Il cast

Riccardo Scamarcio (Valentino Tarocco)

Vittoria Puccini (Costanza)

Antonio Gerardi (Nicola)

Grazia Schiavo (Lulu)

Adriano Pappalardo (Pà)

Nunzia Schiano (Mà)

Paolo Sassanelli (Pino)

Chiara Di Benedetto (Gaga)

Manuela Zero (Mara)

Ema Stokholma (Madame Gignac)

Bebo Storti (Sergio)