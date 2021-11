Gf Vip, entrano 10 nuovi concorrenti: ecco chi sono. «I vipponi non sanno che il reality finirà a marzo»

Adesso è ufficiale: nel corso delle prossime settimane entreranno nella casa del Grande Fratello Vip almeno altri 10 concorrenti. Lo ha annunciato Alfonso Signorini nel corso della puntata del venerdì. Il conduttore ha detto: «Lunedì entreranno nuovi concorreti, ma non saranno i soli, ne entreranno almeno altri dieci. Tra l'altro i vipponi in casa non sanno che il Gf Vip non terminerà a dicembre, ma a marzo».

Gf Vip, chi sono i 10 nuovi concorrenti

Sui nomi non c'è ancora nessuna conferma ufficiale, ma secondo i ben informati sarebbero pronte a varcare la porta rossa Maria Monsé, Patrizia Pellegrino, Vera Gemma e Nathalie Caldonazzo. Le prime due, pare, stanno già trascorrendo il periodo di quarantena necessario per entrare nella casa del Gf Vip e lunedì potrebbero fare ingresso in casa. Fra gli altri nomi spuntati in questi giorni troviamo anche quello di Valeria Marini e di alcuni tronistri come Giulio Raselli e Giulia Cavaglia. L'ufficialità potrebbe arrivare nei prossimi giorni, ma siamo certi che i 10 nuovi nomi riusciranno a portare scompiglio nei già precari equilibri all'interno della casa di Cinecittà.