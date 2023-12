Tv, la classifica dei 10 programmi più visti del 2022-23: il Grande Fratello batte Sanremo, ma in lista c'è solo una trasmissione Mediaset

Dalla Rai a Mediaset, con una classifica a parte dedicata allo streaming: è uscita la lista dei 10 programmi tv più visti della stagione televisiva 2022/2023. Ben tre fiction Rai ai primi 10 posti, ma vanno molto bene anche l'intrattenimento e i game show. Di seguito la classifica completa dei programmi che più hanno interessato i telespettatori.

Annuario Tv, la classifica dei programmi più visti

Stando ai dati dell'annuario tv, il Festival di Sanremo risulta il programma più seguito. Se però si considerano la "total audience" - che include cioè anche lo streaming - è Il Grande Fratello Vip (Canale 5) a piazzarsi in testa.

Di seguito i più visti della stagione 2022-23 (ad esclusione degli eventi sportivi):

1) 73esimo Festival di Sanremo (10,6 milioni di telespettatori)

2) Le indagini di Lolita Lobosco (5,3 milioni)

3) L'anno che verrà (5,1 milioni)

4) Fiori sopra l'inferno (4,8 milioni)

5) Mina Settembre (II) (4,7 milioni)

6) Tg1 Sera (4,7 milioni)

7) Affari tuoi (4,6 milioni)

8) Soliti Ignoti (4,5 milioni)

9) C'è posta per te (4,4 milioni)

10) Che Dio ci aiuti 7 (4,3 milioni).

Per quanto riguarda invece i più visti della stagione in total audience (streaming) ecco la classifica con la top 3 per editore:

Rai: Mare Fuori (163 milioni di stream); Il paradiso delle signore (71,5 milioni di stream); Sanremo (35,2 milioni di stream)

Mediaset: Grande Fratello Vip (237 milioni di stream); Amici (125 milioni di stream); Uomini e donne (115 milioni di stream)

La7: La7 Intanto (43,7 milioni di stream); Non è l'Arena (20,5 milioni di stream); Di martedì (13,5 milioni di stream)

Discovery: Matrimonio a prima vista (1,9 milioni di stream); Fratelli di Crozza (1,2 milioni di stream); Primo Appuntamento (0,8 milioni di stream)