Gf Vip, Alessandro Rossi (fidanzato della Cipriani) entra ufficialmente nella casa: le anticipazioni

Siamo arrivati alla dodicesima puntata del reality show presentato da Alfonso Signorini con l'aiuto delle "nemiche-amiche" Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Il Gf Vip torna stasera alle 21.40 su Canale 5 per il suo secondo appuntamento settimanale. Tra incontri e scontri stasera ci sarà un'eliminazione importante. La sfida è tra Miriana Trevisan, Carmen Russo e Raffaella Fico. Una lotta tra donne, visto che finora ad abbandonare il programma sono stati solo uomini è stata inevitabile la scelta di Signorini venerdì scorso di mandare in nomination solo donne.

Una guerra tra regine. Dalle indiscrezioni pare proprio che non ci siano dubbi su chi abbandonerà la casa del Grande Fratello Vip stasera.

La prima ad essere salvata sarà sicuramente Miriana Trevisan. L’ex di Non è la Rai ha conquistato il pubblico con la sua personalità e la sua eleganza, ma il pubblico probabilmente è ormai anche curioso di sapere come andrà a finire con Nicola Pisu con il quale Miriana è sempre più vicina. Quindi, sarà lei a ricevere più voti dai telespettatori. Quanto alle altre due inquiline, sembra che i telespettatori non abbiano dubbi.

Gf Vip, gli equilibri vacillano

Pare che la seconda vippona che si salverà sarà Carmen Russo. Dopo l’ultimo litigio con Katia Ricciarelli, i telespettatori hanno apprezzato il comportamento della ballerina e pare quindi, supererà a passi di danza la nomination. Invece, nonostante sia amata da una buona parte del pubblico, Raffaella Fico non piace a tutti e pare verrà eliminata proprio lei. Dietro questa eliminazione pare ci siano i fan di Soleil Sorge che stanchi dei continui litigi tra le due correnti hanno messo su una vera e propria azione contro la showgirl napoletana cercando di fargli terra bruciata intorno. Quindi, il gruppetto formato dalla Fico, da Francesca Cipriani e Ainett Stephens potrebbe perdere un componente importante. Se così fosse come si ristabilizeranno i nuovi equilibri?

Le sorprese di stasera

Ma non solo nomination e eliminazioni i riflettori di Cinecittà stasera saranno accesi anche sulle emozioni. Anche stasera la casa del Gf Vip ospiterà i parenti di due vipponi che varcheranno la porta rossa per dar forza ai propri cari. Per Soleil Sorge, che sta attraversando un periodo molto difficile perchè non si sente capita e di conseguenza esclusa dal gruppo, entrerà la mamma che cercherà di darle la giusta grinta per ricominciare a divertirsi. Ma una sorpresa (con tanto di scherzo) sarà riservata anche a Giucas Casella, da giorni tormentato sulle sorti della sua villa con piscina a Cefalù, potrà, finalmente, avere notizie dalla viva voce di suo fratello Concetto.

Alessandro Rossi (fidanzato della Cipriani) è un nuovo concorrente?

Ma anche nuovi ingressi, stasera come avevamo già preannunciato entrerà il fidanzato di Francesca Cipriani. Alessandro Rossi è il nome ufficiale fatto anche dal conduttore nel video di anticipazioni che entrerà stasera al Gf, non si sa ancora bene in quale veste, ma sicuramente entra per rimanerci un po' Il Grande Fratello Vip starebbe pensando di far entrare nella casa più spiata d’Italia nuovi concorrenti, per animare un po’, L'altro nome su cui si vociferava era Antonella Fiordalisi, influencer, atleta ed ex fidanzata di francesco Chiofalo ma su di lei ancora non vi sono certezze.

Il regalo per Manuel

Nel frattempo per Manuel Bortuzzo arrivarà un regalo. Fin dal video di presentazione l'ex nuotatore ha raccontato della sua passione per la musica e da stasera nella casa più spiata d'Italia entrerà per lui un vero pianoforte.

L'appuntamento con il reality show è per stasera alle 21.40 su Canale 5.