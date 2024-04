Endless Love stop, oggi (giovedì 25 aprile) la soap non va in onda: il motivo (e quando torna). Le anticipazioni della prossima puntata

Endless Love oggi non va in onda. La soap opera turca arrivata su Canale 5, che ha preso il posto di posto di Terra Amara, oggi 25 aprile non sarà trasmessa. Il motivo? Mediaset stravolge il palinsesto in occasione della Festa della Liberazione. Ma si tratta solo di una breve pausa, domani torna tutto come sempre. L'appuntamento per i telespettatori fan della serie è infatti per domani venerdì 26 aprile, dalle 14.10 sempre su Canale 5. Domani inoltre, in via del tutto eccezionale, assisteremo a un doppio appuntamento con la soap.

Al suo posto oggi, giovedì 25 aprile, Mediaset manderà in onda dalle 14.10 due episodi de La promessa. Vediamo dunque le anticipazioni della puntata di domani di Endless Love. Emir si sta assicurando che la stampa sappia che ha invitato Zeynep a cena; tuttavia, quest'ultima non si presenterà all'appuntamento.