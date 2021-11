Gf Vip, Giucas Casella ipnotizza lo studio, ma non Alfonso Signorini: «Sei una sola»

Martedì 2 Novembre 2021, 01:04 - Ultimo aggiornamento: 01:07

Dopo tutte le discussioni che hanno acceso la quindicesima puntata del Gf Vip, Alfonso Signorini abbassa la tensione con un momento di magia. La scorsa puntata infatti Giucas Casella aveva minacciato di immobilizzare il conduttore e così Alfonso stasera è pronto. «Lascia la casa e vieni qua a immobilizzarmi voglio vedere di cosa sei capace». Arrivato nello studio di cinecittà l'illusionista mette in scena il suo numero esilerante coinvolgendo tutto lo studio autori compresi. «Ascoltatemi attentamente», parte così lo show. «Fatelo tutti, stringete e legate le vostre mani sempre di più. Sentite che si saldano sempre di più. Io conterò da uno fino a tre e penserò io a slegarle. Si slegheranno solo quando lo dico io». eccola la celebre frase che getta lo studio in una forte risata.

Gf Vip, la magia di Giucas non riesce

E se Sonia Bruganelli dà fiducia a Giucas, Alfonso Signorini non ci casca neanche un secondo. Tutti con le mani sulla fronte, ma Signorini ride. «Ma de che», ride ma le opinioniste sono serie. Adriana Volpe dice di non riuscire davvero a slegare le mani e così Sonia Bruganelli riferendosi ad Alfonso: «Sei senz'anima, sei arido». Ma Giucas Casella non crede di poter fallire e quindi iscena una tecnica di persuasione su Signorini invitandolo ad entrare più in sintonia con il suo numero: «Sono ricettivi solo i soggetti forti», gli spiega. «Forse tu hai paura, mi devi cedere la tua volontà. Sonia, chapeau». Signorini si rivolge così ad Irene Ghergo, una delle autrici del programma che ridendo tiene ben salde le mani sopra alla testa: «Sei una sola, siete una sola tutti quanti!», ride Alfonso e rispedisce Giucas in casa.