Gf Vip, guai in vista per Soleil? Le anticipazioni della tredicesima puntata

Lunedì 25 Ottobre 2021, 19:29

Eccoci pronti per la tredicesima puntata del Gf Vip. E speriamo che il tredici porti fortuna al programma che giunto alla sua sesta edizione quest'anno fatica a decollare, gli ascolti lo danno sempre più giù. A capitanare il Grande Fratello Vip anche in questa edizione c'è Alfonso Signorini con due opinioniste super agguerrite: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Tante le sorprese per i concorrenti e gli argomenti da affrontare. In nomination ci sono Ainett Stephens, Carmen Russo e Soleil Sorge. Stasera il pubblico deciderà la preferita che decretà quale tra le due gieffine rimaste andrà al televoto per l'eliminazione che avverrà venerdì. Per ora i sondaggi danno per vincente Soleil come sempre amata dai fan.

GFVip, il dramma di Soleil che scoppia in lacrime: «Il mio fidanzato morto di overdose»

Gf Vip, liti accese tra Katia e Jo

Non solo nomination ma anche liti. Nel corso della scorsa puntata, durante le nomination, Katia Ricciarelli e Jo Squillo hanno avuto una discussione che si è poi accesa anche nelle ore a seguire. Alla base dell’incomprensione c’è l’atteggiamento di Jo che Katia reputa un po’ troppo lavativa. Stasera è previsto un faccia a faccia tra le due donne: riusciranno a chiarirsi?

GFVip, Alfonso Signorini in diretta con 38 di febbre. Scoppia una bufera: «E le norme Covid?»

Manuel e la passione per la musica

La scorsa puntata il Gf aveva fatto arrivare nella casa più spiata d'Italia un pianoforte per Manuel Bortuzzo che non ha perso l’occasione per far conoscere ai coinquilini un’altra delle sue più grandi passioni: la musica. Manuel ha suonato diversi pezzi e in particolare "Sogni appesi" del cantante Ultimo che ha commosso tutti fuori e dentro la casa del Grande Fratello Vip. Speriamo proprio che Alfonso gli chieda di risuonarla in diretta.

Gf Vip, Raffaella Fico viene eliminata: Ainett, Soleil e Carmen le nominate e nella casa si accende la lite

Nuovi amori nella casa?

Oltre alle litigate ad accendere il loft di Cinecittà c'è anche l'amore. E mentre la storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè può essere definitivamente considerata archiviata (nonostante lui non chiuda la porta) l'attenzione ora è su 4 concorrenti: Miriana Trevisan che fa avanti e indietro con Nicola Pisu (colpa anche dell'intervento social della mamma di Nicola) e Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi (che finalmente ha scelto la strada da percorrere). Dopo tanto tentennare Sophie e Gianmaria sono sempre più vicini. Ieri tra le lensuola il primo bacio. Si sarà convinta la modella milanese? Per Miriana e Nicola invece la situazione è più complicata: Miriana non riesce a digerire gli ttacchi social che la Mirigliani le ha fatto e quindi nonostante non risca a stare lontana da Nicola poi ci ripensa.

Gf Vip, Iconize smentisce Soleil: «Mi ha detto lei di inscenare l'aggressione omofoba»

Il caso Soleil

Dopo la guerra social scoppiata la scorsa settimana a seguito delle dichiarazioni di Iconize che ha affermato che a inventare tutto sull'aggressione omofoba è stata Soleil Sorge stasera tutti si aspettavano che lo stesso entrasse nella casa per un confronto con l'influencer, ma non sarà così. È il videomaker, ex di Tommaso Zorzi, stesso infatti che dal suo profilo instagram comunica a tutti i suoi follower che stasera starà a casa sua e in nessuna trasmissione televisiva. Scelta bizzarra quella della produzione di mediaset di non far incontrare anzi scontrare i due ex amici visto che in queste cose ci sguazzano, ma secondo i telespettatori la motivazione è dovuta al fatto che la Sorge sarebbe superprotetta da Canale 5. Sarà così? Nel frattempo ciò che è certo è che il bacio tra Soleil e Alex Belli è scattato (anche se solo per gioco) e i due si vedono sempre più complici, andrà bene alla moglie Delia Duran anche questo o manderà un messaggio al marito?

Gf Vip, Francesca Cipriani molla uno schiaffo a Giucas Casella: «Mi ha detto che peso troppo»

Le sorprese per due vipponi

Le sorprese per stasera sono per due vipponi: Gianmaria Antinolfi avrà la possibilità di vedere suo fratello e Nicola Pisu sua madre Patrizia Mirigliani. Se per il fratello di Gianmaria si tratta del primo ingresso nel loft di Cinecittà, Patrizia - nota al pubblico televisivo in quanto patron di Miss Italia - è già stata ospite per fare una sorpresa al figlio Nicola nelle scorse settimane, ma stasera entrerà per spiegare il suo punto di vista sul flirt che il ragazzo ha con la ex di Non è la Rai.

Non ci resta che attendere le 21.40 per vedere la diretta in onda su Canale 5.