Gf Vip, le anticipazioni di stasera: l'eliminata, le sorprese e le nuove nomination

Torna l'appuntamento con il Grande Fratello Vip. Al timone della sesta edizione del reality show Alfonso Signorini con l'aiuto di due opinioniste d'eccezione: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Nonostante i dati d'ascolto non diano il programma per vincente Canale 5 conferma i due appuntamenti settimanali del Gf Vip. Stasera, venerdì 29 ottobre, si scoprirà innanzitutto chi dovrà abbandonare il loft di Cinecittà tra Ainett Stephens, Carmen Russo e Francesca Cipriani e poi ci sarà spazio per le nomination e per le tante sorprese per i vipponi. Prima tra tutte, Ainett Stephens rivedrà i suoi amati fratelli e poi Jo Squillo incontrerà la sua “figlioccia” a cui è legatissima.

Gf Vip, Alessandro lascia la casa e Francesca se la prende con Giucas: «Avevi detto che rimaneva, non ne azzecchi una»

Gf Vip, il ritorno di fiamma tra Manuel e Lulù

Stando alle anticipazioni al Gf Vip questa sera il conduttore Alfonso Signorini tornerà a parlare senza dubbio del riavvicinamento tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Dopo alcune settimane di lontananza, i due si sono ritrovati con baci, carezze. Le sorelle di Lulù si dicono felici di vederla di nuovo sorridente, così come lo è Aldo Montano, un grande amico di Manuel all'interno della casa. Stavolta durerà o l'ex nuotatore sarà di nuovo tormentato dai suoi dubbi? Certo è che Manuel in confessionale ha confessato che ha «intenzione di viversi Lulù così come viene, senza annebbiare il cuore con troppi pensieri».

Gf Vip, Patrizia Mirigliani a sorpresa per Nicola: «La tua felicità deve dipendere solo da te» (e si chiarisce con Miriana)

Gli amori altalenanti nella casa

Rimanendo sul tema amore non mancherà certo una parte dedicata a Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi che vivono il rapporto come se fossero sulle montagne russe nè tantomeno Alfonso Signorini si tirerà indietro dall'affrontare le problematiche della storia tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu.

Gf Vip, Francesca Cipriani sbaglia la tinta ed entra nel panico: urla e pianti per la casa, i coinquilini in allarme

Il dramma di Francesca Cipriani

Un blocco sarà dedicato al vero dramma che si è consumato nella casa nelle scorse ore. La bombastica Francesca Cipriani, con la complicità di Carmen Russo (sua spalla all'interno del reality), si è avventurata in una sfortunata impresa: il colore della ricrescita dei capelli. Il pericolo era dietro l'angolo e la moglie di Enzo Paolo Turci ci è cascata. Il risultato? Base arancio per la bambola che ha fatto finora del suo biondo (oltre che delle sue curve) il suo punto forza. È probabile che Grande Fratello stasera correrà in soccorso della showgirl mandando all'interno del loft qualche hairstylist per recuperare al danno.

Gf Vip, Giucas Casella e l'Aulin: la gaffe del mago fa impazzire il web

Alex e Soleil sempre più vicini

E sempre stasera al Gf Vip, Alfonso Signorini potrebbe tornare a parlare anche dell’amicizia speciale tra Alex Belli e Soleil Sorge: lui apprezza la compagnia di Soleil e fantastica del rapporto speciale potrebbe avere con la moglie Delia Duran. Chissà se lei sarà d'accordo.

Gf Vip, Iconize smentisce Soleil: «Mi ha detto lei di inscenare l'aggressione omofoba»