Gf Vip, Francesca Cipriani molla uno schiaffo a Giucas Casella: «Mi ha detto che peso troppo»

Sabato 23 Ottobre 2021, 00:34 - Ultimo aggiornamento: 00:44

Non poteva certo mancare stasera un altro teatrino della coppia Cipriani-Casella. Nella dodicesima puntata del Gf Vip il duo di vipponi ci ha omaggiato di un'altra gag. La giunonica Francesca Cipriani stasera ha mollato uno schiaffo a Giucas Casella. Dopo avergli strappato una ciocca di capelli, averlo fatto cadere due settimane fa dopo essergli caduta addoso stasera Francesca ha alzato il tiro e ha pensato bene di dare all'ipnotizzatore una sberla. I due vipponi sono grandi amici e scherzano e giocano spesso nella casa del Grande Fratello Vip. L’ultimo show è andato in scena poco fa, quando Alfonso Signorini ha chiesto all'ex Pupa di dimostrare che l’ipnotista non ha la parrucca. Francesca ha colto la palla al balzo e si è lanciata alla volta di Giucas per tirargli i capelli. Casella, ovviamente, ha iniziato a urlare, ribadendo di essere come mamma l’ha fatto. L’ex Pupa ha anche confessato che l’amico le ha rivelato che, appena il Gf Vip finirà, andrà in Slovenia per fare un trapianto nella zona della testa dove ha perso i capelli. Per il momento, quindi, la cosa positiva è che abbiamo la conferma che i capelli di Giucas sono al 100% suoi. Ma il David Copperfield italiano dopo essersi visto piombare addosso la biondissima Cipriani, le ha chiesto di spostarsi per evitare di soffocare.

Al termine di questo momento di altissimo trash televisivo, la Cipriani ha gettato Casella sul divano e poi si è lanciata sopra di lui. L’ipnotista ha provato a divincolarsi con scarsi risultati. «Pesi troppo, levati», ha esclamato Giucas. Davanti a queste parole, Francesca non ci ha visto più e ha mollato uno schiaffone sulla guancia all’amico. Gli altri “Vipponi” sono rimasti sconcertati, mentre Sonia Bruganelli ha ammesso: «Ha fatto bene, le ha detto che pesa troppo».