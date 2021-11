GF Vip, «con il pre-ciclo certe donne diventano antipatiche»: Alex Belli e la "battuta" contro Soleil

Nonostante l'opinionista Sonia Bruganelli, che si è anche schierata a sua difesa rendendolo immune dalle nomination, Alex Belli sembra proprio non azzeccarne nessuna questo periodo. Dopo la lite con Aldo Montano, l'atteggiamento criticato che l'attore ha sia nei confronti della moglie Delia Duran sia in quelli della gieffina Soleil Sorge, la battutaccia sulla disabilità di Manuel Bortuzzo ora Belli torna a portare nella casa del Gf Vip la sua ironia (ormai poco compresa). Il "bersaglio" stavolta è stata proprio la sua compagna speciale d'avventura Soleil.

Gf Vip, la battuta di Alex

Durante un confronto con Davide Silvestri sul clima di tensione che ormai si vive nella casa, Alex ha parlato di «certe donne che col pre-ciclo hanno questa roba» di diventare antipatiche.

E ha incalzato, pensando di essere simpatico, Alex: «Vuole litigare anche col Grande Fratello?» Ma l'ironia non è stata recepita e anzi sui social è arrivata una pioggia di critiche per l’attore. Altre. Non è un periodo facile questo per l'attore di Centovetrine, che dopo la scorsa puntata ha pensato di abbandonare la casa. L'incontro con la moglie Delia lo ha scosso ha talpunto da prendere seriamente in considerazione la decisione di lasciare il programma, a farlo ragionare però ci ha pensato Soleil stessa. E così il gieffino non solo ha deciso di rimanere nel loft di Cinecittà ma anche di andare avanti con gli stessi atteggiamenti finora avuti (e criticati da tutti in primis dalla sua dolce metà) con Soleil: «Io sono fatto così e Delia lo sa, non cambierò una virgola del mio comportamento nei confronti di Soleil e mia moglie deve accettarlo». Queste le utime parole elaborate da Alex, dopo un'attenta riflessione ed elaborazione della situazione.

Ma Ormai l'esercito dei follower non ne può più e ha preso la sua decisione. I mondo social è schierato in difesa dell'influencer soprattutto dopo le offese ricevute da Delia, la compagna di Alex Belli, e parlano di una “maschera” indossata da Alex, che prima o poi cadrà.

L'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini è per venerdì 12 novembre alle 21.40 su Canale 5.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Soleil stuzzica Alex Belli con Gianmaria nella note: ecco come reagisce l'attore di Centovetrine. La scena da non perdere