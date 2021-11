Ballando con le Stelle, Federico: «Io gay? Ognuno può fare ciò che vuole». Ma la Lucarelli lo attacca

Uno dei concorrenti più discussi di Ballando con le Stelle 2021 è Federico Lauri in arte Federico Fashion Style. Il parrucchiere delle star o piace o non piace e lui lo sa e dai microfoni di Ballando si racconta. «Ho imparato a gestire il mio essere così glamour». Più volte Federico fin da piccolino infatti spiega di essere stato più volte preso in giro per come si vestiva. famoso per le sue pailettes e i suoi colori sgargianti, quello che oggi lo ha reso celebre in tv nella vita reale è ciò che mette in difficoltà l'hair stylist, o almeno ci prova. «Quando ero bambino e andavamo alle festicciole i miei amici si presentavano con le tute io già allora mettevo le giacche con gli strass, per me era normale perchè io mi vedevo bene così». Uno stile riconoscibile quello di Lauri ma che non viene capito ne accettato da molti. «Ho imparato a non ascoltare, la gente al bar mi dice "guarda 'sto gay" io non lo sento proprio».

Parla di etichette e di sessualità anche Federico. «L'essere fashion non è legato alla sessualità. Ognuno in camera da letto può fare ciò che vuole».

Federico e lo scontro con Selvaggia

Poi la clip ha una parte dedicata al momento più doloroso per il parrucchiere. «Rimpiango di non essere mai uscito con i miei amici perchè ho sempre lavorato e mi sono sempre mantenuto da solo. Io oggi sono chi sognavo di essere». Un video in cui finalmente Federico si apre ma comunque a Selvaggia non convinve neanche stasera.

Ballando con le Stelle, Anastasia Kuzmina: «Io e Federico Fashion Style non ci siamo parlati per 3 giorni»

«Quale è la parte che non ti convince della clip, io devo saperlo» si arrabbia stavolta Lauri.

«Non credo tu sia così fragile. Io sento che tu sei ambizioso e arrogante e non così indifeso», la Lucarelli sembra proprio non lasciargliene passare una, lo apprezza per la sua temperanza ma non riconosce le sue fragilità.