È sabato e come ogni weekend è tempo di Verissimo. Da Francesca Chillemi a Can Yaman, passando per Federico Fashion Style e Barbara Foria, saranno moltissimi gli ospiti presenti nel salotto di Silvia Toffanin. Tra questi anche Peppe Di Napoli, il pescivendolo star di TikTok appena eliminato dall'Isola dei famosi.

Verissimo, gli ospiti del weekend (sabato 27 e domenica 28 aprile): da Can Yaman a Carlotta Ferlito, ma anche Federico Fashion Style e Oriana Sabatini