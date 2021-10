Al via Ballando con le stelle: ecco il cast al completo della sedicesima edizione

È iniziato ieri sera Ballando con le Stelle, il programma in onda su Rai 1, condotto da Milly Carlucci che prova a far diventare ballerini (o almeno ci prova) i big. Giunto alla sedicesima edizione lo show di questo anno vede tantissimi protagonisti sfidarsi in un viaggio tra danza e emozioni.

Ballando con le stelle: il video del cast

Ballerino rubato al canto, il primo concorrente tra tutti è Al Bano che durante la sua avventura a Ballando sarà affiancato da Oxana Lebedew. La maestra per il rugbista Alvise Rigo sarà invece la ballerina svedese Tove Villfor. Andrea Iannone affronterà la gara con Lucrezia Lando. Per la cantante Arisa (che ha dato il suo addio alla docenza di Amici) c'è Vito Coppola mentre per Bianca Gascoigne il maestro sarà Simone Di Pasquale. Fabio Galante sarà affiancato da Giada Lini. Federico Lauri (noto come Federico Fashion Style) sarà in gara con Anastasia Kuzmina. Lo tsunami Memo Remigi sarà domato da Maria Ermachkova. Mietta avrà al suo fianco Maykel Fonts. Morgan ballerà insieme ad Alessandra Tripoli. Sabrina Salerno sarà accompagnata da Samuel Peron mentre Valeria Fabrizi potrà contare sui consigli di Giordano Filippo. Infine Valerio Rossi Albertini, in gara insieme a Sara Di Vaira. Escono dal cast, invece, le maestre Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi, entrambe in maternità, e Raimondo Todaro che ha abbandonato il programma per andare nella scuola di Amici di Maria de Filippi.

Fonte video: www.raiplay.it