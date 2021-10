Federico Fashion Style, Beauty Bus fa tappa a Rocca Priora: domani in onda su Real Time (canale 31)

Martedì 19 Ottobre 2021, 21:34

È in programma domani alle 21:20 in prima tv su Real Time (canale 31) una nuova puntata di "Beauty Bus" girata a Rocca Priora, piccolo Comune in provincia di Roma. Come di consueto l'artista hair staylist si cimenterà in due "total make over" incredibili.

Dopo quattro stagioni de "Il Salone delle Meraviglie" e in attesa della quinta, Federico Lauri arriva in prima serata su Real Time con il nuovo programma "Beauty Bus", format ideato e prodotto da Pesci Combattenti per Discovery Italia.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Caso Marta Russo, giovedì sera su Rai 2 GF VIP Jo Squillo, lettera di Chico al Gf: «A breve ti... PERSONE Olga, ecco chi è la moglie di Aldo Montano TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto

Il cuore del programma

L’hair stylist più famoso della tv ha intrapreso un viaggio ricco di emozioni e colpi di scena girando l’Italia a bordo del suo "Beauty Bus", un vero e proprio salone di bellezza su quattro ruote, dotato di tutto il necessario per dare un nuovo look e una nuova iniezione di fiducia alle donne scelte per cosiddetto total makeover.

Gf Vip, due nuovi ingressi? Alessandro Rossi (fidanzato della Cipriani) e Antonella Fiordelisi (ex di Chiofalo) pronti a entrare

Il concept del programma è semplice: in ogni puntata Federico arriva nella piazza di un piccolo centro di provincia al volante del suo bus e tra le tante candidate che accorrono e si propongono chiedendo un nuovo look, ma anche trucco e outfit, ne sceglierà alcune con l’aiuto di un’assistente anch’essa selezionata in loco. Per essere notate da Federico sono importanti la simpatia e la grinta, certo, ma soprattutto la motivazione che spinge queste donne a mettersi in gioco e affrontare un total makeover. Le fortunate che saliranno a bordo del "Beauty Bus" avranno l’opportunità di lasciarsi trasformare dalle mani di Federico e di ritrovare la femminilità e la bellezza perdute.

Gf Vip, l'addio di Greta a Gianmaria: «Ha tradito prima di tutti se stesso». E Sonia va contro Sophie

Le prossime due puntate

Nelle puntate in onda domani Federico a bordo del suo "Beauty Bus" andrà alla scoperta di altri due bellissimi borghi italiani: prima tappa Rocca Priora, il punto più alto dei Castelli Romani. Davanti alla Fontana del Narciso, simbolo del paese, Federico incontrerà la sua assistente Veronica. È una maestra davvero originale e per questa puntata ha radunato una schiera di pretendenti al cambio look, pronte a darsi battaglia per farsi scegliere da Federico e salire sul suo scintillante Beauty Bus.

Nel secondo episodio inedito: Federico arriva ad Arpino, un borgo antico in provincia di Frosinone che ha dato i natali nientemeno che al grande oratore e filosofo Marco Tullio Cicerone. Ad attenderlo e a condurlo dalle nuove aspiranti al cambio look ci sarà un’assistente piuttosto imprevedibile, la signora Matilde, aiutata a sua volta dal suo inseparabile marito, il dotto Fernando.

Perfetti sconosciuti, il film più richiesto per remake