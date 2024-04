È sabato e come ogni weekend è tempo di Verissimo. Da Francesca Chillemi a Can Yaman, passando per Federico Fashion Style e Barbara Foria, saranno moltissimi gli ospiti presenti nel salotto di Silvia Toffanin. Tra questi anche Oriana Sabatini, fidanzata e futura moglie del calciatore della Roma Paulo Dybala.

