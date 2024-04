Sinner vince a Madrid contro l'amico Sonego: «Siamo molto legati»

«Affrontare Lori non è facile, dato che ci lega una profonda amicizia e spesso ci alleniamo insieme, oltre ad aver condiviso esperienze come la Coppa Davis», ha commentato Jannik Sinner dopo la sua vittoria all'esordio nel torneo di Madrid, superando Lorenzo Sonego con un netto 6-0, 6-3. «Ho iniziato la partita molto bene, giocando in modo solido da fondo campo. Lorenzo sembrava affrettato, commettendo diversi errori, mentre io sono rimasto concentrato e calmo. Auguro a Lori il meglio, specialmente in questo momento delicato della sua carriera». Sinner batte Sonego 6-0 6-3 e vola al terzo turno: Jannik domina il derby italiano a Madrid