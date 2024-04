Tommaso Foti: «Proteste all'università? Era meglio mandarli a zappare»

(LaPresse) Tommaso Foti contro le proteste pro Palestina degli studenti universitari che ultimamennte stanno scuotendo il mondo accademico. "Quando io vedo nelle università dei fuori corso prevalentemente che pensano che la rivoluzione si realizzi rompendo l'accordo con questa o quella università israeliana perché così favoriamo la lotta del popolo palestinese, io mi chiedo se era meglio mandarli all'Università o a zappare dove avrebbero ottenuto migliori risultati", ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera durante il panel sulla libertà religiosa alla conferenza programmatica del partito, organizzata a Pescara. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE