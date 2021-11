Ballando con le Stelle, Massimo Ranieri guest star e Claudia Gerini "ballerina per una notte": le anticipazioni

Torna il quinto appuntamento con Ballando con le Stelle il programma in onda su Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Stasera 13 novembre 2021 alle ore 21.30 il nuovo appuntamento con i ballerini Vip in gara pronti a sfidarsi di fronte agli occhi della giuria capitanata da Carolyn Smith, composta da Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, ai quali (come se non bastasse) si aggiungono anche gli opinionisti Alberto Matano e Roberta Bruzzone e la new entry Alessandra Mussolini. La scorsa settimana è stato eliminato con tanto di polemica Fabio Galante, arrabbiato nei confronti di Mariotto per il voto che il giudice gli ha dato molto basso, e stasera a chi toccherà abbandonare il programma? Importante ricordare che tutte le coppie possono poi essere ripescate.

Ballando con le Stelle, chi rischia l'eliminazione?

Finalmente stasera torna in gara Mietta, risultata negativa al Covid, e sbarcano le guest star Massimo Ranieri e Claudia Gerini. Una trasmissione che parte per tutti i Vip come un gioco ma che poi diventa una vera e propria "guerra". Ma capiamo cosa sta succedendo. Fabio Galante e Valerio Rossi Albertini sono stati eliminati, Al Bano si è ritirato (con tanto di polemica) mentre Mietta è di nuovo in trasmissione. Ecco le coppie rimaste in gara: Andrea Iannone e Lucrezia Lando, Arisa e Vito Coppola (che dovranno trasformarsi in Lady Gaga e Bradley Cooper in 'A Star Is Born'), Alvise Rigo e Tove Villfor, Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, Memo Remigi e Maria Ermachkova, Morgan e Alessandra Tripoli, Sabrina Salerno e Samuel Peron, Valeria Fabrizi e Giordano Filippo e Mietta e Maykel Fonts. Le loro esibizioni saranno giudicate dalla temuta giuria e dal voto dell'ambasciatrice del popolo, Rossella Erra, che potrà premiare qualche coppia sfavorita. L’ultima parola spetterà sempre al pubblico da casa, che potrà votare le coppie più amate sui profili social di Ballando con le stelle.

Massimo Ranieri e Claudia Gerini ospiti

Un blocco immancabile e tanto amato dai telespettatori è lo spazio per il "ballerino per una notte", in pista stasera sscenderà l'attrice Claudia Gerini, che insieme al maestro di ballo Angelo Madonia, preparerà una coreografia e cercherà di prendere il massimo dei voti dalla giuria per la conquista del tesoretto per le coppie in gara. Invece la guest star della quinta puntata sarà Massimo Ranieri: un medley dei suoi successi con cui l'artista emozionerà (ancora una volta).

