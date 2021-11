Ballando con le Stelle, Anastasia Kuzmina: «Io e Federico Fashion Style non ci siamo parlati per 3 giorni»

A Ballando con le Stelle si è arrivati alla quarta puntata e Anastasia Kuzmina svela un retroscena che riguarda il partner Federico Fashion Style. La performance di questa sera ha convinto i giudici perché dimostra un enorme progresso, ma c'è chi chiede qualcosa in più a livello tecnico e chi vorrebbe un'apertura emotiva maggiore. La ballerina confessa: «Non ci siamo parlati per tre giorni».

APPROFONDIMENTI IL CASO Sabrina Salerno in lacrime RAI1 Iannone: la squalifica è ancora una ferita aperta IL CASO Ballando con le Stelle, la Lucarelli attacca Federico Fashion... TELEVISIONE Ballando con le Stelle, Milly Carlucci rompe il silenzio TELEVISIONE Rossano Rubicondi, cosa svela Mara Venier

Ballando con le Stelle, Anastasia e Federico Fashion Style

Questa sera i due si sono esibiti in un tango che è stato molto apprezzato, ma non sono mancati i suggerimenti per migliorare. «La prossima volta voglio vedere anche delle prese», gli è stato chiesto. «Questo non ce la faccio, non ho la forza», la risposta dell'imprenditore, mentre Anastasia prima di essere zittita con ironia confessa: «Per questo motivo non ci siamo parlati per tre giorni».

Ballando con le Stelle, Anastasia e Federico Fashion Style

Nonostante alcuni limiti, il percorso di Federico Lauri continua e il progresso è palese per la giuria. Per Selvaggia Lucarelli, tuttavia, non riesce a essere un vero personaggio televisivo e dovrebbe mostrare qualcosa di sé.